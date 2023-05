Une nouvelle couleur pour le Google Pixel 7a apparaît avant sa sortie

Le Pixel 7a sera présenté lors de la Google I/O 2023 le 10 mai prochain, et il sera proposé dans une couleur jusqu’alors inconnue.

La Google I/O qui débutera le 10 mai marquera le début de la saison 2023. Ce sera l’occasion pour le géant de Mountain View de présenter non seulement Android 14, mais aussi un tout nouveau smartphone de la gamme Pixel, le Pixel 7a. Cette gamme vise à offrir des caractéristiques équilibrées à un prix abordable.

Si de nombreuses fuites ont déjà révélé plusieurs détails sur le Pixel 7a, il semblerait que le leaker Evan Blass ait réussi à obtenir de nouvelles informations quelques semaines avant son lancement. Ce dernier a ainsi dévoilé l’une des quatre couleurs qui seront proposées pour le téléphone via son compte Twitter.

Le Pixel 7a de Google dévoilé avec une nouvelle couleur et une possible augmentation de prix

Les précédentes fuites ne nous avaient montré que les couleurs Artic Blue, Cotton et Carbon pour le Pixel 7a. Pour rappel, le Pixel 6a de Google était disponible en trois coloris : Charcoal, Pebble et Sage. Cette année, une nouvelle couleur, Coral, qui ressemble plus ou moins à de l’orange mais avec une légère teinte rose, devrait apparaître comme quatrième option.

Cependant, l’annonce de cette nouvelle couleur n’était pas la dernière pièce manquante pour résoudre l’ensemble du puzzle. En effet, le prix du smartphone est l’un des éléments les plus importants et les plus attendus par le grand public. Compte tenu du contexte inflationniste actuel, il est fort probable que le prix soit plus élevé cette année, selon la rumeur.

Les caractéristiques les plus attendues du prochain smartphone de Google

Parmi les caractéristiques les plus importantes à attendre du Pixel 7a, on retrouve :

le Tensor G2 ;

un appareil photo principal de 64 mégapixels ;

un taux de rafraîchissement de 90 Hz ;

un écran OLED de 6,1 pouces ;

la recharge inversée ;

et le système d’exploitation Android 13.

Toutefois, pour en avoir la confirmation, il faudra attendre le 10 mai.