Star Wars Jedi Survivor subit les foudres des joueurs PS5, Xbox et PC

C’est ce qu’on appelle un bad buzz. Le nouveau jeu vidéo Star Wars Jedi Survivor, sorti vendredi 28 avril sur PS5, Xbox Series et sur PC, subit les foudres de nombreux joueurs. Sur Steam, plate-forme dédiée au PC, les notes des acheteurs plafonnent à 54/100, ce qui est relativement peu par rapport aux notes dithyrambiques de la presse. Sur Metacritic, site qui agrège les critiques internationales, le titre culmine à 86/100. Un hit, donc.

Comment expliquer une telle différence ? Le jeu, qui pèse plus de 150 Go, connaît toute une série de soucis techniques… sur PC tout du moins. La production de l’éditeur Electronic Arts et du studio Respawn n’est en effet pas très bien optimisée. Elle engloutit pas moins de 20 Go de VRAM et n’exploite qu’une petite partie des capacité du GPU et du CPU. Nombre d’internautes déplorent un titre “injouable”, subissant des chutes de framerate “intolérables”, et ce malgré des PC surpuissants.

Le studio reconnaît les problèmes

Respawn a reconnu ces problèmes, publiant un communiqué sur Twitter. Le studio assure travailler à des correctifs qui devraient bientôt être mis en place.

A note from the Jedi Team on the PC version of Star Wars Jedi: Survivor pic.twitter.com/C3bp78VICr — EA Star Wars (@EAStarWars) April 28, 2023

Sur consoles, Star Wars Jedi Survivor est relativement propre, comme a pu le constater la rédaction de World is Small. Malgré quelques artéfacts et du popping par-ci par-là, le tout est très propre. On vous conseillera tout de même d’opter pour le mode résolution capé à 30 images par secondes ; le mode performance connaît de nombreuses chutes de framerate, en plus d’être bien moins jolie à l’oeil à cause de la résolution en 1440p. Toujours est-il que Star Wars Jedi Survivor est un excellent jeu !