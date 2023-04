Motorola mise sur deux smartphones pliables en 2023

Selon les informations divulguées par le leaker OnLeaks, Motorola prévoirait de lancer non pas un, mais deux téléphones pliables à clapet en 2023. Les rendus 3D du modèle « Lite » ont même été publiés montrant que celui-ci ferait quelques petites concessions.

Les nouveaux smartphones pliables de Motorola en 2023

Motorola est l’un des pionniers dans le domaine des smartphones pliables. La marque a, en effet, lancé son célèbre Razr en 2019. Elle a poursuivi ses efforts sur le format clapet avec le Razr 5G en 2020.

Celui-ci est suivi d’une troisième génération en 2022 qui a reçu une note de 7/10 sur Frandroid. Selon les informations du leaker OnLeaks, Motorola aurait encore plus de projets pour les smartphones pliables en 2023. Il s’agirait que non pas un mais deux nouveaux modèles prévus pour l’année 2023.

L’essentiel à savoir sur la version lite

En collaboration avec MySmartPrice, OnLeaks a récemment partagé des rendus 3D du Motorola Razr Lite, l’un des deux smartphones attendus de la marque. Il s’agit apparemment du modèle le plus abordable de la gamme, qui pourrait aussi être appelé Motorola Razr 2023. De plus, une version premium et plus coûteuse serait également prévue.

Comparée à la génération de 2022, cette version Lite pourrait être équipée d’un écran externe de 2,7 pouces situé dans la partie supérieure du dos de l’appareil. Deux capteurs pourraient être présents à l’arrière avec des résolutions de 50 et 12 mégapixels. Toutefois, le détail le plus intéressant reste son prix.

Il est possible d’espérer un tarif abordable d’environ 1000 euros. Lors de sa sortie, le Razr 2022 était proposé au prix de 1199 euros. Cette génération 2023 pourrait concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip 4 qui a été lancé à 1109 euros le jour de sa sortie.

La date de sortie des téléphones

Il est difficile de prévoir avec certitude le calendrier commercial de Motorola pour ses smartphones pliables. L’année dernière, la présentation du Razr a eu lieu en août, mais cela peut varier d’une année à l’autre. En effet, le mois d’août est souvent chargé en annonces de smartphones pliables, car Samsung profite aussi pour présenter ses nouveaux produits. Il convient de noter que les rendus 3D publiés par OnLeaks sont basés sur des images de mauvaise qualité d’un prototype en phase de test, selon MySmartPrice. Ce qui signifie que des changements peuvent survenir dans la version finale du produit.