Telegram va lancer un abonnement Premium

Depuis quelques années, Telegram ne cesse de gagner en popularité dans le monde. L’app attire des millions d’utilisateurs et est bien implantée sur le marché de la messagerie instantanée. Récemment, l’application a pris la décision de lancer une offre « Premium » avec plus de fonctionnalités.

La rumeur d’un abonnement « Premium » de Telegram courait depuis plusieurs semaines. Il y a quelques jours, le fondateur de la messagerie électronique, Pavel Durov, l’a confirmé.

D’après les dires de Durov, l’offre payante a été lancée pour la communauté qui a demandé à l’application de « relever encore plus de limites actuelles ». Pour répondre aux besoins des utilisateurs, la messagerie doit acheter des serveurs spécifiques, ce qui engendre des coûts supplémentaires. C’est pourquoi les dirigeants ont eu l’idée de lancer un abonnement payant.

Outre les fonctionnalités supplémentaires, l’offre « Premium » offrira à l’utilisateur davantage de « vitesse et de ressources ». Notons que cet abonnement permettra à la communauté d’envoyer des « fichiers extra-larges » et d’accéder à des réactions animées et des autocollants exclusifs.

Pour le moment, le tarif de l’abonnement n’a pas été annoncé. Mais l’application nous en dira plus dans les prochains jours, puisque le lancement de la version « Premium » est prévu pour ce mois de juin.