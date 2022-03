MacBook Air 2022 : puce M1, nouveaux coloris et design ?

Suite à la keynote d’hier d’aujourd’hui qui a vu l’introduction du Mac Studio, l’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a fourni quelques détails sur le MacBook Air, un autre ordinateur de la marque que nous nous attendons à voir rafraîchi plus tard dans l’année.

Selon Kuo, le MacBook Air 2022 aura un tout nouveau design et plus d’options de couleurs. Les précédentes rumeurs ont suggéré qu’Apple allait privilégier un look proche de celui du MacBook Pro.

Le MacBook Air 2022 devrait être plus fin et plus léger, et pourrait être proposé dans des couleurs similaires à celles de l’iMac 24 pouces, comme le bleu, le vert, le rose, l’argent, le jaune, l’orange et le violet. Il se dit également que l’ordinateur portable sera doté de bords blancs et d’un clavier blanc plutôt que noir.

Kuo affirme que le MacBook Air de cette année sera équipé d’une puce M1, ce qui ne corrobore aucune des rumeurs partagées jusqu’à présent. Nous avions entendu précédemment qu’il bénéficierait d’une puce M2 mise à jour avec un CPU à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, et il y a même eu des signes d’une telle puce dans macOS Monterey.

Comme prévu, le MacBook Air 2022 ne sera pas équipé d’un écran mini-LED, Apple réservant cette fonctionnalité à ses modèles haut de gamme MacBook Pro. Pour finir, Kuo dit que nous pouvons nous attendre à ce que la production en série du futur MacBook Air commence à la fin du deuxième trimestre de 2022 ou au troisième trimestre de l’année.