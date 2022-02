BlufVPN : accéder à tout le contenu du Web depuis son canapé, c’est possible !

Pendant la crise sanitaire due au Covid, tout le monde ou presque s’est retrouvé coincé chez soi. Nous avons passé beaucoup de temps derrière nos écrans d’ordinateur, il faut l’avouer. Soit pour travailler, soit pour jouer et se divertir en regardant des séries sur Netflix, par exemple.

Et comme la situation s’est peu à peu éternisée, certains d’entre nous sont allés chercher davantage de contenus, de films et/ou d’évènements sportifs à regarder en streaming. Notre curiosité s’est aiguisée au fur et à mesure des confinements ; il fallait bien se divertir, après tout !

Des accès de plus en plus restreints

Le problème, c’est que de plus en plus de contenus, que ce soient des séries, des films et/ou la diffusion d’évènements sportifs en live, ne sont pas ou plus accessibles. Si vous vous connectez depuis la France à certaines plateformes pour regarder vos séries préférées, vous constaterez sûrement que, maintenant encore plus qu’hier, les accès sont restreints ou alors les derniers épisodes ne sont pas disponibles.

BlufVPN, une solution facile pour accéder à vos contenus favoris sur le Web !

Heureusement, il existe une solution pour libérer l’accès à des contenus qui ne sont plus accessibles, mais que vous aimez tant visionner. Avec un bon VPN comme BlufVPN, vous avez la possibilité de débloquer un maximum de contenus depuis votre canapé !

Un VPN, c’est une application que vous installez en quelques clics sur votre PC, Mac ou votre smartphone. La fonction principale d’un VPN, c’est de masquer votre adresse IP, de la rendre indétectable par les plateformes de streaming, par exemple.

Résultat ? Vous pouvez accéder à presque tous les contenus que vous souhaitez : un match de foot diffusé sur une chaîne allemande, une série qui n’est diffusée qu’aux États-Unis ou un site Web d’information russe qui restreint l’accès à certains pays seulement.

Pourquoi certains contenus ne sont-ils pas accessibles sur le Web ?

C’est tout simplement une question d’argent. Les maisons de production préfèrent découper leurs droits de diffusion par zones géographiques pour gagner plus. C’est pour cela que le Super Bowl, par exemple, n’est pas accessible depuis la France.

Et puis, dans certains pays, la censure fait rage, et les gouvernements empêchent le partage de fichiers ou l’accès à certains sites. Pour cela ils se fient à l’adresse IP des utilisateurs. Une adresse IP est un peu comme une adresse ou un code postal dans la vraie vie. Ne soyez pas naïf : vous ne passez pas incognito sur le Web en effaçant votre historique et en supprimant vos cookies une fois par semaine. Votre fournisseur d’accès à Internet et la plupart des sites Web sur lesquels vous naviguez savent où vous vous trouvez géographiquement et même quelles sont vos habitudes de navigation.

Comment fonctionne BlufVPN ?

Un VPN, c’est simple à comprendre : c’est une application qui vous rend invisible sur le Web. En activant un VPN depuis votre PC, par exemple, vous vous connectez à un serveur distant, c’est-à -dire situé dans un autre pays, et vous utilisez l’adresse IP de ce serveur. Le petit truc, c’est qu’en vous connectant à un service VPN comme BlufVPN, votre connexion est alors partagée avec des milliers d’autres utilisateurs.

Il devient alors impossible de vous localiser avec précision, ce qui vous permet d’avoir accès à beaucoup plus de contenus, comme des séries ou des diffusions d’événements sportifs en direct. C’est presque magique, mais ça fonctionne très bien !

BlufVPN possède plus de 500 serveurs dans le monde !

C’est vraiment l’avantage que possède BlufVPN sur les autres services de VPN : le nombre incroyable de serveurs auxquels il permet de se connecter. En effet, BlufVPN possède plus de 500 serveurs répartis dans 60 pays ! C’est tout simplement incroyable, et cela signifie surtout que vous pouvez accéder à des contenus dans le monde entier.

De la Chine aux États-Unis, en passant par le Royaume-Uni, il y a toujours un serveur qui vous permet d’accéder à votre émission favorite et de sécuriser votre connexion. Chaque fois que vous choisissez un serveur, celui-ci devient votre nouvelle adresse « physique » sur le Web.

Accessible sur toutes les plateformes

Autre avantage de taille : BlufVPN est disponible sur toutes les plateformes. Vous savez que chez Worldissmall, nous sommes des vrais geeks amoureux du détail qui fait la différence… Avec BlufVPN, la compatibilité entre plateformes est assurée à 100 %. C’est un peu comme lorsque WhatsApp ajoute des appels vocaux et vidéos sur PC et Mac, ou lorsque vous tombez sur un logiciel gratuit qui vous permet de télécharger toute la musique et les vidéos que vous voulez sur le Web… ça fait plaisir !

Avec BlufVPN, c’est la même chose : vous serez agréablement surpris par sa facilité d’utilisation et sa compatibilité avec tous vos appareils connectés. Mac, PC, Smartphone… un abonnement classique vous donne le droit d’installer BlufVPN sur cinq devices avec le même compte. De quoi accéder à tout le contenu du Web, partout et tout le temps, en quelques clics seulement !

Sécurité maximum !

Cerise sur le gâteau : en vous connectant avec un service VPN comme BlufVPN, vous sécurisez votre navigation sur le Web et vos données personnelles. Devenir invisible online signifie pas ou moins de publicités ciblées, et l’impossibilité pour les sites Internet que vous fréquentez de recueillir vos données personnelles et de navigation. Avec un bon VPN, vous gagnez en confidentialité, car personne ne sait ce que vous faites sur Internet ; après tout, c’est votre vie privée !

Même en voyage, accédez à tous vos contenus

Si vous êtes un digital nomad ou que vous voyagez souvent à l’étranger, vous avez peut-être remarqué que même si vous avez payé un abonnement à une plateforme de streaming dans votre pays d’origine, celui-ci ne vous permet pas d’accéder à son contenu lorsque vous êtes à l’étranger. C’est quand même un comble ! Avec un VPN comme BlufVPN, terminé les ennuis. Depuis le Mexique, le Canada ou la Thaïlande, connectez-vous à BlufVPN, choisissez un des serveurs situés en France, et le tour est joué !