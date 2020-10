Google dévoile les Pixel 5 et Pixel 4a 5G

Les entreprises du numérique ne s’arrête pas. Le géant américain Google a tenu une conférence en ligne hier, dans lequel il a présenté ses premiers smartphones 5G : le Pixel 5 et le Pixel 4a. Le Pixel 5 n’est pas conçu comme un smartphone haut de gamme, ce qui dénote dans la stratégie de Google. Disponible à partir du 15 octobre, il est d’ores et déjà précommandable à 629 euros. Et voici ses caractéristiques :

Écran AMOLED de 6 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un affichage de 90 Hz

Support de la 5G

Processeur Snapdragon 765G

128 Go de stockage

8 Go de RAM

Android 11

Batterie de 4 000 mAh avec recharge rapide 18 W et support de la recharge sans fil et recharge sans fil inversée

Capteur photo frontal de 8 mégapixels (f/2.0)

Capteur photo principal de 12,2 mégapixels (f/1.7) et capteur grand-angle de 16 mégapixels (f/2.2)

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC

Capteur d’empreintes, port USB-C, haut-parleurs stéréo

Résistance à l’eau IP68

Dimensions : 144,7 x 70,4 x 8 mm

Poids de 151 grammes

Coloris noir et « sauge »

Le Pixel 4a 5G, lui sera disponible à 499 euros à partir du mois de novembre. Voici ses caractéristiques :

Écran AMOLED de 6,2 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un affichage de 60 Hz Processeur Snapdragon 765G

Support de la 5G

128 Go de stockage

6 Go de RAM

Tourne sous Android 11

Batterie de 3 800 mAh (recharge rapide 18 W)

Capteur photo frontal de 8 mégapixels (f/2.0)

Capteur photo principal de 12,2 mégapixels (f/1.7) et capteur grand-angle de 16 mégapixels (f/2.2)

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC

Capteur d’empreintes, port USB-C, haut-parleurs stéréo, prise jack

Dimensions : 153,9 x 74,0 x 8,2 mm

Poids de 168 grammes

Coloris noir

