Call of Duty Black Ops : Cold War fuite avec sept minutes du multijoueur

La saga Call of Duty fait son retour en fin d’année, avec la sortie d’un nouvel épisode synonyme de retour aux sources : Call of Duty Black Ops : Cold War est en effet la suite directe de l’épisode Black Ops, sorti en 2010, et mettra en scène les personnages d’autrefois dans une aventure située en pleine guerre froide. Vietnam et Afghanistan devraient être à l’honneur de cet opus plutôt attendu, et développé par Treyarch.

Mais après une première présentation séduisante, sept minutes de gameplay du multijoueur ont récemment fuité. World is Small a réussi à mettre la main sur une vidéo Youtube encore non-supprimée, visible ci-dessous. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est une petite douche froide.

La partie montrée se situe sur une map qui prend place dans la ville de Miami, dans un affrontement en 5 contre 5. Si la qualité est évidemment digne d’une fuite, donc en basse résolution, deux éléments nous font tiquer : le premier, c’est que les visages et animations semblent assez pauvres, alors que le titre est prévu sur PS5 et Xbox Series X. Le second, c’est la bande sonore ! Le bruit des armes semble largement en déçà de ce à quoi nous avait habitué Modern Warfare, modèle d’exception dans ce domaine.

Attendons tout de même de voir la sortie finale. Le titre sortira en fin d’année sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et PC.

