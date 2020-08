Call of Duty Black Ops Cold War : tout ce que l’on sait du jeu (date de sortie, détails…)

Call of Duty Black Ops Cold War (un beau titre à rallonge !) vient d’être annoncé par l’éditeur Activision dans une bande-annonce événement. Le titre a fait l’objet d’un énorme teasing, et a demandé à ses plus grands fans d’être présents en jeu sur Warzone pour assister à sa première présentation. Au terme de plusieurs objectifs à accomplir, la bande-annonce a été diffusée sur toutes les bonnes plateformes de streaming.

Le jeu sortira le 13 novembre prochain sur Playstation 4, Xbox One et PC. Il sera aussi disponible sur Playstation 5 et Xbox Series X à la fin de l’année, dans une version optimisée en 4K et 120 Hz.

Au moins trois modes seront disponibles.

Le mode campagne, qui fait directement suite au Black Ops de 2010,. Vous vous retrouverez donc replongé dans la guerre froide, et ferez partie de batailles ayant lieu dans Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie, les quartiers généraux du KGB etc. Complots et autres mystères devraient être au rendez-vous.

Le mode multijoueur compétitif, évidemment, sera de la partie et devrait être sensiblement similaire à Modern Warfare dans sa proposition, avec de nouvelles maps et armes.

Le mode zombies est également de retour ! On en sait pas beaucoup plus pour le moment.

Reste Warzone, le battle royale de Modern Warfare, dont on ne sait pas ce qu’il adviendra. Sera-t-il plongé en pleine guerre froide ? C’est fort possible.

4 / 5 ( 1 vote )