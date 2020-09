iPhone 12, Apple Watch Series 6 et AirTags : un lancement fin octobre ?

Avec le coronavirus, les marques du monde entier sont quelques peu chamboulées dans leur production de nouveaux produits. La preuve avec Apple, qui pourrait bien retarder les sorties de ses produits phares, à savoir l’iPhone 12 et l’Apple Watch Series 6. En effet, selon Macotakara, le téléphone à la pomme et la montre connectée seraient dévoilés bien plus tard que prévu lors d’un keynote programmé pour… la deuxième quinzaine d’octobre. Mais durant cette keynote, un autre produit devrait être dévoilé : les AirTags ! Ces petits traceurs d’objets auraient pu sortir en mars, en même que l’iPhone SE 2, mais la crise du Covid est évidemment passée par là.

Concept d’AirTags

Pour affirmer une telle date, Macotakara se fonde sur des indiscrétions de la chaîne d’approvisionnement chinoise. Ce qui fait que rien n’a évidemment été confirmé par Apple, qui a cependant admis quelques semaines de retard pour l’iPhone 12.

Des sorties tardives qui pourraient fortement impacter les chiffres de vente d’Apple sur l’année en cours. La marque s’en est en effet inquiétée et cela pourrait bien marquer un coup dur… En bref, soyez patients pour obtenir votre nouvel iPhone, et n’ayez de fait pas peur de le payer un peu plus cher !

4 / 5 ( 1 vote )