Xbox Series X : la conférence sur les jeux “exclusifs” se tiendrait le 23 juillet

C’est la rumeur du jour, qui enfle, qui enfle sur les réseaux sociaux ! Après avoir laissé le champ libre à Sony début juin pour présenter sa fameuse Playstation 5, Microsoft compte contre-attaquer en proposant sa propre conférence centrée autour de ses jeux first party en juillet. Et selon les dernières rumeurs, et des sources qui se seraient confiées au célèbre site américain Video Games Chronicles, cette conférence se tiendrait le jeudi 23 juillet, soit dans à peu près trois semaines.

Cette date concorde également avec les informations des journalistes Jeff Grubb de VentureBeat et Jez Corden de Windows Central, qui affirme que la conférence aura lieu lors de la semaine du 20 juillet. Plusieurs jeux exclusifs (mais aussi disponibles sur PC…) devraient être présentés en détail comme un certain Halo Infinite, Hellblade 2 voire un remake de Perfect Dark ou un reboot de Fable. Pas d’infos sur la Xbox Lockheart, cette prétendue console d’entrée de gamme, qui ne serait pas dévoilée lors de cette conférence mais en août.

Rappelons tout de même que Xbox a beaucoup à jouer avec cette présentation, après s’être viandé en mai dernier et face au géant Sony. Ce dernier l’a dominé durant sept années avec sa Playstation 4.

