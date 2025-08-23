L’iPhone 17 Pro arrive : les 4 principales nouveautés attendues

L’événement annuel d’Apple approche, avec une présentation de la gamme iPhone 17 prévue début septembre, suivie d’une disponibilité plus tard dans le mois. Comme toujours, les modèles Pro et Pro Max concentreront les principales nouveautés.

12 Go de RAM

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max devraient embarquer 12 Go de RAM, contre 8 Go pour les iPhone 16 Pro.

Une telle augmentation améliorerait les performances globales, notamment pour Apple Intelligence.

Même l’iPhone 17 Air serait équipé de 12 Go de RAM, tandis que le modèle de base resterait à 8 Go.

Jusqu’à 8× de zoom optique

Les iPhone 17 Pro devraient être dotés d’un téléobjectif 48 mégapixels amélioré, offrant jusqu’à 8× de zoom optique.

Selon les rumeurs, l’objectif pourrait se déplacer pour proposer plusieurs longueurs focales, permettant de basculer entre 5× et 8× sans recadrage numérique. Cette technologie nécessiterait plus d’espace interne, ce qui expliquerait un module photo plus imposant.

À titre de comparaison, les iPhone 16 Pro disposent d’un téléobjectif fixe à 120 mm avec un zoom optique unique de 5×.

Un écran anti-reflet

La rumeur d’un écran anti-reflectif avec finition mate pour tous les iPhone 17 revient avec insistance.

Il pourrait s’agir du verre nano-texturé, déjà proposé en option sur certains iMac, MacBook Pro et iPad Pro haut de gamme, ou bien d’un revêtement anti-reflet standard intégré sans surcoût.

Apple décrit le nano-texturé comme une technologie qui « réduit les reflets et est idéale pour les flux de travail exigeants en gestion des couleurs et les environnements lumineux difficiles ».

De nouvelles capacités vidéo

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple mettra particulièrement en avant les performances vidéo de l’iPhone 17 Pro.

Il explique : « L’un des objectifs de la gamme 2025 est de convaincre les créateurs de contenus vidéo et la communauté vlog de délaisser les caméras dédiées au profit de l’iPhone. »

Une nouveauté attendue est la possibilité d’enregistrer simultanément avec la caméra avant et arrière.

Certaines rumeurs évoquent même une application « Camera Pro » dédiée aux photos et vidéos, qui viendrait concurrencer Halide, Kino et Filmic Pro — mais il reste à confirmer si elle serait exclusive aux modèles Pro.