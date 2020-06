Sega dévoile la Game Gear Micro, une toute petite console portable

L’éditeur japonais de jeux vidéo et ancien constructeur Sega devrait faire une annonce “révolutionnaire” qui “bouleverserait” l’industrie dans les prochaines heures. C’est du moins ce qu’a annoncé il y a quelques jours un journaliste du média Famitsu. Pour préparer le terrain, et également fêter ses 60 ans, Sega vient de dévoiler une toute petite console portable qui rappelera de bons souvenirs aux plus vieux gamers d’entre nous.

La Game Gear Micro, directement inspirée de la Game Gear d’origine qui était sortie en 1990, est une console bien plus petite que la paume de la main, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus. Elle sera disponible en noir, bleu, jaune et rouge. Chaque coloris apportera son propre lot de quatre jeux.

Ainsi, la Game Gear Micro noire aura Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run et Royal Stone. La Game Gear Micro bleue, Sonic the Hedgehog Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale et Baku Baku Animal. La Game Gear Micro jaune, Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict et Nazopuyo Aruru no Ru. La Game Gear Micro rouge, Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi, Columns.

La console sera disponible au Japon le 6 octobre à 4980 yens (41 euros). Le pack de 4 sera à 27255 yens (224 euros). Une sorte de jouet donc, qui ne séduira pas vraiment les hardcore gamers…

