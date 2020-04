Uber Eats et Carrefour s’associent pour livrer vos courses à domicile

L’épidémie de coronavirus, et le confinement qui en découle, pousse chacun et chacune à adopter de nouvelles habitudes. Mais surtout, les entreprises ne cessent d’innover pour garantir un service premium. C’est notamment le cas, aujourd’hui, de Uber Eats et Carrefour, qui se sont associés pour la livraison à domicile “dans le plein respect des mesures d’hygiène et de restriction de circulation”.

Dès le 6 avril prochain, on pourra donc commander directement les produits de nos choix via l’application ou le site Uber Eats, ou par téléphone de 11h à 23h au 08 05 08 02 10 et en choisissant un magasin Carrefour. Les produits concernés sont des courses alimentaires du quotidien ou des produits d’hygiène et d’entretien. La livraison sera assurée en 30 minutes ! Les deux entreprises sont catégoriques : tout se fera dans le respect des consignes sanitaires.

Au départ, le service sera proposé uniquement dans une quinzaine de magasins Carrefour, à Paris et en région parisienne. Ensuite, le territoire entier sera concerné. Les frais de livraison seront pris en charge par Uber Eats. Ce partenariat, selon Uber Eats, « permettra aux Français de pouvoir rester chez eux et contribuera à aplatir la courbe de propagation du virus ». Et on veut bien les croire. Plus qu’une petite semaine à attendre, donc.

