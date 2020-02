Coronavirus : la production d’iPhone sera limitée jusqu’à avril au minimum

Dure nouvelle pour la marque à la pomme et les aficionados d’Apple. Si vous comptiez vous procurer un iPhone dans les prochaines semaines, vous pourriez bien ne pas en profiter. Apple a en effet prévenu ses investisseurs il y a quelques jours qu’il n’atteindra pas ses objectifs financiers du premier trimestre 2020 à cause du Coronavirus qui frappe actuellement la Chine et les usines des grandes marques de téléphonie. Aujourd’hui, c’est le média Nikkei qui met de l’huile sur le feu et livre quelques détails supplémentaires sur les ruptures de stocks à venir.

Le média japonais explique en effet que les stocks et la production d’iPhone seront limités jusqu’au mois d’avril, et ce, au minimum. Ce pourrait être un vrai problème pour l’iPhone 9, qui doit sortir au mois de mars. Sa production en masse devait commencer cette semaine, mais elle pourrait être repoussée.

« Il y a encore beaucoup d’obstacles, de la pénurie de main-d’œuvre au transport logistique », indique une source de Nikkei. « La plus grande incertitude persiste car personne ne peut être sûr que le coronavirus est sous contrôle », ajoute la source. Pour l’instant, les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone fonctionne entre 30 et 50% de leur capacité. 15 millions d’iPhone 9 devaient être produits au premier semestre 2020.

