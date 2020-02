L’iPhone 9 montré dans une vidéo ?

Le tant attendu iPhone 9, qui reprendrait le design de l’iPhone 8 avec la puissance d’un iPhone 11, est attendu de pied ferme. Si tout se passe bien, malgré le coronavirus, le téléphone d’entrée de gamme de la marque à la pomme devrait être commercialisé dans les prochaines semaines. Si bien que les rumeurs enflent et les fuites se font présentes, comme le prouve cette vidéo publiée sur TikTok qui semble montrer le smartphone.

La vidéo est donc d’abord apparue sur TikTok, avant d’être relayée sur Twitter. Comme on peut le voir dans cette vidéo, ce supposé iPhone 9 arbore une belle couleur bleu-vert, preuve de la diversification d’Apple. On ne peut constater qu’un seul capteur photo, comme les rumeurs l’affirment depuis de nombreux mois désormais.

Sur la face avant, on constate un écran avec bordure, avec le bouton Home et, évidemment, Touch ID qui remplace Face ID (le prix l’y obligeant). Les pourtours du téléphone rappellent l’iPhone 4. Pour rappel, cet iPhone 9, souvent appelé iPhone SE 2, devrait être commercialisé au mois de mars et bénéficier d’un prix riquiqui : 399 dollars, comme l’iPhone SE en son temps. il devrait disposer de la puce A13. A voir si Apple arrivera à le sortir à temps avec le coronavirus qui frappe les usines chinoises.

4 / 5 ( 1 vote )