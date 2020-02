Galaxy S20 : un zoom x100 à prévoir pour le téléphone de Samsung !

La marque sud-coréenne Samsung tiendra dans quelques jours à peine son fameux événement annuel le Galaxy Unpacked. Durant cette conférence, le géant de la téléphonie mobile devrait dévoiler son fameux Galaxy Z Flip, successeur du Galaxy Fold, mais surtout ses tous nouveaux Galaxy S20 (les successeurs du S10).

De nombreux leaks et rumeurs indiquaient jusqu’ici que le Galaxy S20 sera divisé en trois modèles : le classique, le S20+ et le S20 Ultra. Et que ce dernier serait équipé d’un énooooorme zoom, un x100 ! Meilleur que tout ce qui se fait jusqu’ici dans l’univers du smartphone. Ces fuites semblent se confirmer avec la photo leakée de deux Galaxy, le S20+ et le S20 Ultra.

Sur cette photo publiée par Jon Prosser, on voit sur le modèle ultra un module photo composé d’un zoom optique x10 qui pourrait monter jusqu’à 100x en numérique. Pour rappel, le capteur principal du Galaxy S20 Ultra devrait disposer d’une définition incroyable de 108 Mégapixels. Le S20 et le S20+ auraient quant à eux un classique triple capteur + ToF avec une optique de 12 Mégapixels + 64 Mégapixels en téléobjectif + 12 Mégapixels en grand angle.

Okay, one more. In all it’s potato quality glory. That S20 Ultra tho… pic.twitter.com/ODnBddDDK7 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 5, 2020

