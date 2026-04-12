Mac OS X Cheetah a été porté avec succès sur Nintendo Wii

Le développeur Bryan Keller s’est demandé si une ancienne version du système d’exploitation d’Apple pouvait fonctionner sur la Nintendo Wii, après avoir vu Windows NT être porté sur la console. Il a donc décidé de tenter l’expérience.

Résultat, il est parvenu à faire tourner Mac OS X 10.0 Cheetah sur Nintendo Wii, et il a partagé un article de blog détaillant tout le projet.

La Wii utilise un processeur PowerPC 750CL, une version plus récente du PowerPC 750CXe qu’Apple utilisait notamment dans les iBook G3 et les iMac. C’est ce qui a donné à Bryan Keller l’intuition que l’opération pouvait aboutir.

Le développeur a écrit un chargeur de démarrage personnalisé, puis a fini par réussir à charger OS X, avec un processus en plusieurs étapes qu’il décrit en détail sur son site.

Un projet très technique pour faire tourner OS X sur Wii

Pour y parvenir, Bryan Keller a dû modifier le code source du noyau d’OS X, puis compiler une version adaptée du noyau.

Il a ensuite dû écrire des pilotes personnalisés pour permettre au noyau de lire la carte SD de la Wii et de démarrer correctement sur le système de fichiers.

Le projet a aussi nécessité l’écriture d’un pilote framebuffer pour l’interface d’OS X, la résolution d’une incompatibilité de couleurs entre le matériel vidéo de la Wii et le code graphique d’OS X, ainsi que la recherche d’un ancien code source USBFamily de Mac OS X Cheetah, vieux de plusieurs décennies, sur IRC afin de faire fonctionner les périphériques.

Un Mac OS X utilisable avec clavier et souris

Bryan Keller a réussi à lancer l’installateur de Mac OS X Cheetah avec un clavier et une souris fonctionnels, transformant ainsi la Wii en un système réellement utilisable sous OS X.

Le développeur s’est tellement investi dans ce projet qu’il a même emporté sa Wii avec lui en vacances à Hawaï pour continuer à travailler dessus.

Le code source est disponible pour les curieux

Pour celles et ceux qui veulent comprendre comment il a résolu les nombreux problèmes techniques liés à l’exécution d’OS X sur Wii, son site mérite clairement le détour.

Et pour les plus curieux encore, le code source du projet est disponible sur GitHub, ce qui permet à d’autres passionnés de tenter eux aussi l’expérience.