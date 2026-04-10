La fourchette de prix de l’iPhone Ultra se précise

Apple prévoirait de présenter son très attendu iPhone pliable en septembre, et Mark Gurman de Bloomberg a révélé cette semaine la fourchette de prix supposée de l’appareil.

Dans un rapport publié cette semaine, il explique que l’iPhone pliable devrait dépasser le seuil des 2 000 dollars aux États-Unis, même s’il reste encore difficile de savoir s’il parle du prix de départ ou si seules certaines configurations franchiront ce cap.

Quoi qu’il en soit, l’iPhone pliable devrait sans surprise devenir l’iPhone le plus cher jamais lancé par Apple. À l’heure actuelle, le modèle le plus onéreux du catalogue est l’iPhone 17 Pro Max, proposé à 1 999 dollars aux États-Unis lorsqu’il est configuré avec 2 To de stockage.

Si l’iPhone pliable démarre effectivement à 1 999 dollars, son tarif pourrait grimper jusqu’à 2 799 dollars avec 2 To de stockage, en se basant sur les paliers tarifaires actuels de l’iPhone 17 Pro Max.

Un nom iPhone Ultra de plus en plus évoqué

Une rumeur récente indiquait que l’iPhone pliable pourrait finalement s’appeler iPhone Ultra.

Apple utilise déjà cette appellation Ultra pour plusieurs produits, notamment l’Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra ainsi que les puces M1 Ultra, M2 Ultra et M3 Ultra destinées au Mac Studio.

Ce positionnement renforcerait l’idée qu’Apple souhaite faire de son premier iPhone pliable un modèle encore plus premium que les versions Pro Max.

Un iPhone pliable pensé pour le multimédia et le multitâche

L’iPhone pliable devrait s’ouvrir comme un livre, afin d’offrir un grand écran adapté au visionnage de vidéos, aux jeux et au multitâche.

L’appareil embarquerait un écran interne de 7,7 pouces et un écran externe de 5,3 pouces, ainsi que deux appareils photo à l’arrière, une caméra frontale et un bouton d’alimentation avec Touch ID à la place de Face ID.

Au départ, plusieurs rumeurs affirmaient que l’appareil profiterait d’un écran intérieur quasiment « sans pli visible ». Il a ensuite été rapporté qu’Apple utiliserait plutôt une technologie qui réduit le pli sans le supprimer totalement.