MacBook Neo : Apple confrontée à cet « énorme dilemme »

Le tout nouveau MacBook Neo rencontre un tel succès qu’Apple ferait face à un « énorme dilemme », selon Tim Culpan, chroniqueur tech basé à Taïwan et ancien journaliste de Bloomberg.

Dans les modèles iPhone 16 Pro, la puce A18 Pro dispose d’un GPU à 6 coeurs. Lors du processus de fabrication de la puce, il arrive toutefois qu’un coeur CPU ou GPU soit défectueux. Plutôt que de jeter les puces A18 Pro restantes qui n’ont plus qu’un GPU à 5 coeurs, Apple aurait choisi de les utiliser dans le MacBook Neo, afin d’optimiser sa chaîne d’approvisionnement et ses coûts.

Ces puces dites binned, avec un GPU à 5 coeurs, seraient en pratique presque gratuites pour Apple, puisqu’elles auraient autrement été écartées.

Et c’est précisément là que se situe le problème.

Le succès du MacBook Neo épuiserait les stocks de puces

Dans la dernière édition de sa newsletter Culpium, Tim Culpan explique que le MacBook Neo se vend tellement bien que le stock de puces A18 Pro binned avec GPU 5 coeurs risquerait d’être épuisé avant qu’Apple ne puisse répondre pleinement à la demande pour cet ordinateur portable.

Le plan initial d’Apple aurait été de faire produire entre cinq et six millions de MacBook Neo avant de mettre fin à la fabrication de cette version avec puce A18 Pro.

Mais la demande serait si forte qu’Apple pourrait manquer de puces A18 Pro à intégrer dans le MacBook Neo avant même que la deuxième génération équipée d’une puce A19 Pro soit prête l’an prochain.

Apple ne voudrait pas afficher le MacBook Neo comme indisponible

Apple a peu de chances de présenter le MacBook Neo comme temporairement en rupture de stock. L’entreprise pourrait donc être contrainte d’agir, mais au prix d’un impact possible sur ses marges.

Les puces A18 Pro sont produites avec le procédé N3E de seconde génération en 3 nm de TSMC, et selon Tim Culpan, les lignes de production N3E fonctionneraient actuellement à pleine capacité.

Dans ce contexte, Apple pourrait être forcée de payer plus cher pour relancer la production de puces A18 Pro destinées au MacBook Neo, ce qui réduirait sa marge sur le produit.

Apple devrait en plus désactiver un coeur GPU sur ces puces afin de garantir qu’elles conservent un GPU à 5 coeurs, comme tous les MacBook Neo vendus jusqu’à présent.

Plusieurs options sont sur la table

Selon Tim Culpan, Apple pourrait aussi réaffecter une partie de la production de puces initialement prévue pour d’autres appareils.

Mais là encore, le coût resterait plus élevé que celui du premier lot de puces A18 Pro utilisé au lancement.

Il évoque aussi la possibilité qu’Apple choisisse d’abandonner le modèle à 599 dollars avec 256 Go de stockage, pour ne conserver que la version à 699 dollars avec 512 Go de stockage et bouton Touch ID.

Ce scénario semble toutefois peu probable à court terme, étant donné qu’Apple a fortement mis en avant le positionnement abordable du MacBook Neo.

Autre hypothèse, Apple pourrait avancer la sortie d’un MacBook Neo équipé de la puce A19 Pro de l’iPhone 17 Pro, mais cette solution serait elle aussi plus coûteuse, au moins jusqu’à ce qu’Apple dispose d’un stock suffisant de puces A19 Pro binned avec GPU 5 coeurs.

Apple pourrait accepter une marge plus faible

Dans tous les cas, Apple pourrait décider de maintenir le prix d’entrée du MacBook Neo actuel et des futurs modèles à 599 dollars, tout en acceptant une marge plus faible sur cet ordinateur.

Une telle décision pourrait se justifier par le fait que le MacBook Neo attire de nouveaux clients vers macOS et, plus largement, vers l’écosystème Apple.

Deux semaines après le début des précommandes du MacBook Neo le mois dernier, Tim Cook a déclaré que le Mac venait de connaître sa meilleure semaine de lancement de tous les temps auprès des nouveaux clients Mac, ce qui laisse penser que le MacBook Neo est un véritable succès.

Cette performance n’a rien de très surprenant, puisque le MacBook Neo est le MacBook le plus abordable jamais lancé par Apple.

À l’heure actuelle, toutes les configurations du MacBook Neo affichent un délai de livraison de deux à trois semaines sur l’Apple Store en ligne aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.