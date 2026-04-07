L’iPhone Fold entre en phase de production d’essai avant son lancement en 2026

Foxconn, partenaire d’Apple, aurait lancé la phase de production d’essai de l’iPhone Fold, selon le leaker chinois Instant Digital. Cette étape intervient avant la production de masse, qu’Apple prévoirait de démarrer en juillet, à condition qu’aucun problème n’apparaisse durant cette phase de test.

À ce stade, Apple resterait dans les temps pour lancer l’iPhone Fold en 2026. Les dernières rumeurs indiquent toutefois qu’il ne sortirait pas en septembre.

L’appareil pourrait au contraire arriver après l’iPhone 18 Pro, avec un lancement qui pourrait aller jusqu’au mois de décembre. Apple devrait vraisemblablement présenter les iPhone 18 Pro et l’iPhone Fold en même temps lors de son événement iPhone de septembre, mais la commercialisation des appareils semble devoir se faire en deux temps.

Un premier iPhone pliable au format proche de l’iPad

L’iPhone Fold sera le tout premier modèle pliable d’Apple. Il devrait proposer un écran d’environ 5,5 pouces une fois fermé, et un écran plus grand d’environ 7,8 pouces une fois ouvert.

Apple prévoirait d’utiliser un format 4:3 plus large, ce qui rapprocherait l’appareil de la forme d’un iPad. L’iPhone Fold adopterait ainsi un gabarit plus large et moins allongé que de nombreux smartphones pliables concurrents déjà présents sur le marché.

Un design très fin avec plusieurs compromis

Apple chercherait à rendre l’iPhone Fold aussi fin que 4,5 mm une fois ouvert. Un tel design impose toutefois plusieurs compromis techniques.

L’appareil ne disposerait pas d’un bloc photo à triple capteur, et ferait donc l’impasse sur le téléobjectif. Apple ne pourrait pas non plus intégrer Face ID, car le capteur TrueDepth ne rentrerait pas dans un châssis aussi fin.

Selon les rumeurs, l’iPhone Fold utiliserait à la place un bouton latéral Touch ID, dans un esprit proche de celui de l’iPad.

Apple viserait un pli presque invisible

Apple se concentrerait aussi fortement sur la réduction de la pliure au centre de l’écran.

La marque serait parvenue à concevoir un appareil avec une marque de pli quasiment invisible au milieu de l’écran lorsque l’iPhone Fold est ouvert.