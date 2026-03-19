Tim Cook sur l’avenir de l’iPhone : « Il reste énormément de choses à faire »

Lors d’une interview avec Nikias Molina à la gare Grand Central de New York, le CEO d’Apple Tim Cook a évoqué brièvement l’avenir de l’iPhone.

Un appareil toujours central dans nos vies

Tim Cook s’est montré très confiant quant à l’avenir du produit phare d’Apple.

« Il reste énormément de choses que nous pouvons encore faire avec l’iPhone. Je pense qu’il continuera à être au centre de la vie numérique des gens. »

Même si ce type de déclaration reste classique, elle confirme que l’iPhone reste stratégique pour Apple, malgré les investissements de l’entreprise dans de nouveaux domaines comme l’informatique spatiale.

Apple travaille notamment sur des lunettes de réalité augmentée et même des dispositifs IA sans écran, mais cela ne semble pas remettre en cause la place de l’iPhone à court terme.

Une popularité toujours en hausse

L’iPhone s’apprête à fêter ses 20 ans l’an prochain, et pourtant, sa popularité continue de croître.

Lors du dernier trimestre, Apple a enregistré 85,2 milliards de dollars de revenus liés à l’iPhone, un record historique.

Tim Cook a qualifié cette performance de particulièrement impressionnante :

« L’iPhone a réalisé son meilleur trimestre de tous les temps, porté par une demande sans précédent, avec des records dans toutes les régions du monde. »

Aucun successeur en vue pour l’instant

Même si l’industrie technologique explore de nouveaux formats, aucun appareil ne semble aujourd’hui capable de remplacer l’iPhone.

Tim Cook reste d’ailleurs très serein sur ce point :

« L’iPhone va rester présent pendant très longtemps. »

Une déclaration qui confirme que le smartphone reste au cœur de la stratégie d’Apple pour les années à venir.