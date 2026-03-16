Les 12 Go de RAM de l’iPhone pliable seraient fournis par Samsung

Le premier iPhone pliable d’Apple devrait embarquer 12 Go de mémoire vive, fournie par Samsung, qui devrait commencer les livraisons de DRAM au deuxième trimestre de cette année afin de respecter le calendrier de production d’Apple.

Samsung obtient un contrat plus lucratif

Selon le média coréen The Bell, Samsung aurait réussi à négocier un prix nettement plus élevé que lors des précédents contrats de mémoire avec Apple.

Cette hausse s’explique notamment par la tension croissante sur l’approvisionnement mondial en mémoire, en grande partie liée à l’essor des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle.

Le prix d’un module LPDDR5X de 12 Go, déjà utilisé dans l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro, a fortement augmenté.

Il est passé d’environ 30 dollars au début de l’année 2025 à près de 70 dollars au début de cette année, soit plus du double en peu de temps.

Apple renforce sa dépendance à Samsung

Habituellement, Apple adopte une stratégie multi-fournisseurs pour ses composants.

Cependant, face à la hausse rapide des prix de la mémoire, Apple aurait décidé d’augmenter la part de mémoire iPhone achetée auprès de Samsung.

En concentrant une part plus importante des commandes chez un seul fournisseur, Apple pourrait sécuriser des livraisons plus prévisibles et bénéficier d’économies d’échelle, même si le coût global des composants continue d’augmenter.

D’autres fabricants devraient néanmoins participer à la chaîne d’approvisionnement.

D’autres fournisseurs pourraient arriver plus tard

Les entreprises SK hynix et Micron auraient également obtenu des commandes de DRAM pour le premier iPhone pliable d’Apple.

Cependant, ces fournisseurs devraient entrer dans la chaîne d’approvisionnement à une étape plus tardive, laissant Samsung comme principal fournisseur dans un premier temps.

Un iPhone hybride entre iPhone et iPad

Les dernières informations indiquent que le smartphone pliable d’Apple fonctionnera comme un hybride entre un iPhone et un iPad.

Lorsqu’il est fermé, l’appareil ressemblera à un iPhone classique, avec un format proche des modèles actuels.

Une fois ouvert, l’écran devrait se rapprocher de la taille d’un iPad mini.

Contrairement à certains smartphones pliables concurrents, Apple aurait choisi un format plus large plutôt que plus allongé, avec un ratio d’écran attendu de 4:3, proche de celui utilisé sur l’iPad.

Le premier iPhone pliable, souvent appelé iPhone Fold, devrait être présenté en septembre, en même temps que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max.