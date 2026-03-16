iOS 27 & macOS 27 : pas de grands changements attendus pour Liquid Glass

La nouvelle interface Liquid Glass, introduite dans iOS 26, macOS Tahoe et les dernières plateformes logicielles d’Apple, semble être une orientation durable pour le design des systèmes Apple.

Selon les dernières informations, Apple ne prévoirait aucun changement majeur pour cette interface dans les prochaines versions d’iOS et de macOS.

Une interface appelée à durer

Dans sa newsletter Power On, Bloomberg explique que les versions internes actuelles d’iOS 27 et de macOS 27 ne contiennent pas de modifications importantes du design Liquid Glass.

Le journaliste Mark Gurman précise également que le nouveau responsable du design logiciel d’Apple, Steve Lemay, a joué un rôle central dans la création de cette interface et a été profondément impliqué dans son développement.

Steve Lemay travaille chez Apple depuis 1999. Il a pris la succession d’Alan Dye, qui a quitté l’entreprise pour rejoindre Meta à la fin de l’année dernière.

Sous sa direction, Apple devrait continuer à faire évoluer Liquid Glass progressivement plutôt que de transformer radicalement l’interface.

Une évolution progressive comme avec iOS 7

Cette stratégie rappelle la transition opérée avec iOS 7, lorsque Apple avait abandonné le skeuomorphisme au profit d’un design plat beaucoup plus minimaliste.

Après ce changement majeur, le design d’iOS avait ensuite été affiné progressivement au fil des années, plutôt que d’être profondément remanié à chaque version.

Apple semble vouloir appliquer la même approche avec Liquid Glass.

Des options de personnalisation déjà ajoutées

Apple a déjà introduit plusieurs options de personnalisation liées à Liquid Glass via des mises à jour logicielles.

Avec iOS 26.1, Apple a ajouté une option appelée « Tinted », qui permet d’augmenter l’opacité des éléments Liquid Glass dans l’ensemble du système.

Ensuite, iOS 26.2 a introduit un curseur permettant d’ajuster l’opacité de Liquid Glass pour l’horloge de l’écran verrouillé.

Ces ajustements montrent qu’Apple continue d’affiner l’interface au fil des mises à jour.

Un curseur global toujours envisagé

Apple avait initialement prévu un curseur Liquid Glass appliqué à l’ensemble du système dans iOS 26.

Cependant, selon Bloomberg, des difficultés techniques sont apparues lors de l’extension de cette fonctionnalité à tout le système, ce qui a empêché son intégration dans la version actuelle.

Apple pourrait toutefois reprendre le développement de cette fonctionnalité et réussir à l’intégrer dans une future version d’iOS 27.