Samsung Galaxy S26 : écran de confidentialité et nouvelles fonctions IA

Samsung a officiellement présenté ses nouveaux smartphones haut de gamme : Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra.

La marque met fortement l’accent sur l’intelligence artificielle et affirme proposer les fonctionnalités Galaxy AI les plus intuitives, proactives et adaptatives à ce jour.

Le Galaxy S26 de 6,3 pouces constitue le modèle le plus compact et le plus abordable, suivi du Galaxy S26+ de 6,7 pouces. Le Galaxy S26 Ultra, avec son écran de 6,9 pouces, représente la version premium.

Les trois modèles disposent d’écrans OLED, mais seul l’Ultra est compatible avec le stylet S Pen.

Un écran de confidentialité inédit sur le Galaxy S26 Ultra

La grande nouveauté du Galaxy S26 Ultra est l’intégration d’un “Privacy Display” directement dans l’écran.

Ce système rend le contenu difficile à voir depuis un angle latéral. L’affichage reste parfaitement lisible de face, mais une personne assise à côté aura du mal à distinguer ce qui apparaît à l’écran.

La technologie fonctionne au niveau des pixels, en contrôlant la dispersion de la lumière. Elle peut être activée uniquement pour certaines applications ou situations sensibles, comme la saisie d’un code PIN, avec des niveaux de confidentialité partiels ou maximum.

Une configuration photo très complète

Le Galaxy S26 Ultra embarque un système photo avancé composé d’un capteur principal de 200 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et de deux téléobjectifs.

Le téléobjectif de 10 mégapixels propose un zoom optique 3x, tandis que le téléobjectif de 50 mégapixels offre un zoom optique 5x et un zoom “qualité optique” 10x.

Samsung introduit également une nouvelle fonction Nightography pour des vidéos plus nettes en faible luminosité.

Plusieurs outils IA enrichissent la partie photo.

Photo Assist permet de décrire les modifications souhaitées sur une image, qu’il s’agisse de restaurer des éléments manquants, supprimer des objets, transformer une scène de jour en nuit ou modifier la tenue d’une personne.

Creative Studio génère et édite des visuels créés par IA, comme des autocollants, fonds d’écran ou invitations, à partir de croquis, photos ou simples descriptions.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et meilleures performances

Les Galaxy S26 sont équipés de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Samsung annonce un CPU 19 % plus rapide que celui de la génération précédente sur l’Ultra, un GPU 24 % plus performant et une amélioration de 39 % des capacités de traitement neuronal.

Le modèle Ultra bénéficie également d’une chambre à vapeur améliorée et de matériaux thermiques autour du processeur pour mieux dissiper la chaleur.

La puce intègre une fonction “ProScaler” destinée à améliorer la mise à l’échelle des images et vidéos.

La majorité des modèles disposent de 12 Go de RAM, tandis que la version Ultra 1 To monte à 16 Go.

La recharge a été accélérée : la batterie peut atteindre 75 % en 30 minutes. La recharge sans fil jusqu’à 25 W est également prise en charge.

Galaxy AI : plus proactive et contextuelle

Samsung enrichit également ses fonctionnalités IA.

Now Nudge propose des suggestions pour limiter les distractions. Par exemple, si quelqu’un demande des photos d’un événement récent, le smartphone peut les suggérer automatiquement sans changer d’application.

Now Brief devient plus personnalisé et met en avant des rappels d’événements importants en fonction du contexte personnel.

Circle to Search améliore la reconnaissance multi-objets pour identifier plusieurs éléments dans une même image.

Call Screening filtre les appels inconnus, demande la raison de l’appel et en fournit un résumé.

Privacy Alerts utilise l’apprentissage automatique pour signaler lorsqu’une application avec privilèges administrateur tente d’accéder inutilement à des données sensibles.

Private Album permet de masquer certaines photos et vidéos sans créer de dossier séparé ni se connecter à un compte Samsung.

Bixby agit comme un agent conversationnel capable d’ajuster les paramètres ou d’aider au dépannage.

Les utilisateurs peuvent également choisir d’autres chatbots comme Gemini ou Perplexity, activables par bouton ou commande vocale.

La série Galaxy S26 prend en charge le traitement en arrière-plan de tâches complexes, permettant aux agents IA d’exécuter plusieurs étapes pendant que l’utilisateur effectue autre chose.

Galaxy Buds4 et disponibilité

Samsung a également présenté les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro, conçus pour accompagner les Galaxy S26.

Les Buds4 bénéficient d’un nouveau design plus confortable et d’une qualité audio améliorée.

Les Buds4 Pro ajoutent la réduction active de bruit, un Adaptive EQ amélioré, la possibilité d’accepter ou refuser un appel via des gestes de tête et la prise en charge de l’activation d’agents IA.

Les précommandes des nouveaux smartphones Samsung sont déjà ouvertes, pour une commercialisation prévue le 11 mars.

Le Galaxy S26 démarre à 999 euros, le Galaxy S26+ à 1 269 euros et le Galaxy S26 Ultra à 1 469 euros. Les Galaxy Buds4 sont également disponibles en précommande.