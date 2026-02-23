L’iPhone 18 Pro serait entré en phase de production test

Le prochain iPhone 18 Pro d’Apple est entré en phase de tests de production en amont de son lancement prévu plus tard cette année, selon un leaker chinois.

Dans une publication sur Weibo, le compte “Fixed Focus Digital” indique que les modèles Pro auraient déjà entamé la phase de tests de production de masse, ce qui ferait référence à l’étape finale de validation industrielle avant un lancement attendu en septembre.

Une étape clé avant la production de masse

Le mois de février correspond généralement à la transition entre la phase DVT (Design Validation Test) et les premières étapes du PVT (Production Validation Test).

Durant cette période, Apple utilise les outils de production définitifs et active certaines lignes d’assemblage afin de valider les procédés industriels, les rendements et le contrôle qualité. Il ne s’agit pas encore d’une production à grande échelle.

La production de masse complète débute habituellement durant l’été, quelques mois avant la commercialisation.

Le leaker affirme également que les tests de production ont commencé pour l’iPhone 18 standard. Toutefois, ce modèle moins performant n’étant pas attendu avant le début de l’année prochaine, il se situerait probablement encore dans une phase de validation plus précoce, comme la fin de l’EVT (Engineering Validation Test) ou le début du DVT.

Peu de changements extérieurs, mais des évolutions internes

Selon Fixed Focus Digital, aucun changement majeur de matériaux ne serait prévu, et les nouveaux modèles conserveraient globalement les spécifications de design de la gamme iPhone 17.

Cette affirmation rejoint les précédents rapports indiquant que l’iPhone 18 Pro ne constituerait pas une refonte majeure cette année, avec des modifications extérieures potentiellement limitées à une Dynamic Island plus compacte.

En revanche, plusieurs évolutions internes importantes seraient au programme, notamment un nouveau système photo avec ouverture variable, la puce A20 et le modem C2 conçu par Apple.

D’après Mark Gurman de Bloomberg, les nouveaux modèles Pro ne devraient toutefois pas être la vedette du lancement iPhone de cet automne, l’attention étant plutôt portée sur le premier iPhone pliable de la marque.