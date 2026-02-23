L’iPhone 18 Pro relancerait une fonctionnalité abandonnée par Samsung il y a longtemps

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient ressusciter une fonctionnalité majeure que les smartphones Galaxy haut de gamme de Samsung ont abandonnée il y a plusieurs années, selon de nombreuses rumeurs.

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seraient désormais largement attendus avec un capteur principal nettement amélioré intégrant une ouverture variable. L’ouverture correspond à l’orifice situé dans l’objectif qui contrôle la quantité de lumière atteignant le capteur d’image.

En décembre 2024, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo a été le premier à indiquer que l’appareil photo principal arrière des deux modèles iPhone 18 Pro proposerait une ouverture variable. Un rapport plus récent datant d’octobre 2025 affirme qu’Apple avance concrètement sur cette technologie et discute déjà des composants avec ses fournisseurs.

Une ouverture variable pour un meilleur contrôle de la lumière

Une ouverture variable permet d’ajuster physiquement la quantité de lumière grâce à de petites lamelles mécaniques.

Dans un environnement sombre, l’ouverture peut s’élargir afin de capter davantage de lumière. À l’inverse, en pleine lumière, elle peut se réduire pour éviter la surexposition.

Cette technologie devrait également offrir un contrôle plus précis de la profondeur de champ, c’est-à-dire la différence de netteté entre le sujet au premier plan et l’arrière-plan.

Jusqu’à présent, Apple n’a jamais intégré d’ouverture variable sur un iPhone. Les appareils photo principaux des iPhone 14 Pro jusqu’aux iPhone 17 Pro disposent tous d’une ouverture fixe de ƒ/1,78, toujours entièrement ouverte lors de la prise de vue.

Samsung l’avait adoptée avant de l’abandonner

Samsung avait introduit une ouverture variable sur les Galaxy S9 et Galaxy S10 en 2018 et 2019.

La fonctionnalité a également été intégrée à d’autres smartphones Android ces dernières années, notamment le Xiaomi 14 Ultra, le Honor Magic 7 Pro et certains modèles de la série Huawei Mate.

Cependant, en 2020, Samsung a abandonné cette technologie. L’intégration des composants nécessaires augmentait l’épaisseur des appareils et leur coût de fabrication, malgré un avantage technique évident par rapport aux systèmes à ouverture fixe.

Fait intéressant, Samsung envisagerait désormais de suivre Apple en réintroduisant l’ouverture variable sur ses futurs smartphones. Selon certaines sources, le constructeur considérerait cette évolution comme nécessaire pour renforcer la compétitivité de ses appareils photo, en privilégiant une amélioration matérielle plutôt que des corrections logicielles.

L’entreprise aurait demandé à plusieurs partenaires spécialisés dans les modules photo de développer des systèmes à ouverture variable et de fournir des échantillons. La fonctionnalité serait encore en phase de développement initial, et son intégration définitive dans un futur Galaxy n’est pas confirmée, mais une forte volonté de la proposer existerait en interne.

D’autres nouveautés attendues sur les iPhone 18 Pro

Au-delà de l’ouverture variable, les iPhone 18 Pro devraient intégrer :

Une Dynamic Island plus compacte

La puce A20

Une autonomie améliorée

Le modem C2

Un bouton Camera Control simplifié

La puce sans fil N1

Ces modèles sont attendus à l’automne, aux côtés du tout premier iPhone pliable d’Apple.