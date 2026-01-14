Samsung se met à vendre des smartphones reconditionnés en France

Samsung officialise le lancement en France de son programme « Reconditionné Premium », dédié à la vente de smartphones Galaxy reconditionnés directement par le constructeur. Après les États-Unis et la Corée du Sud, l’initiative arrive également en Allemagne et au Royaume-Uni, avec l’ambition d’offrir une alternative plus durable à l’achat de modèles neufs.

Des prix parfois déroutants

Pour inaugurer ce programme en Europe, Samsung mise sur la gamme Galaxy S25, mais la politique tarifaire interroge.

Le Galaxy S25 (256 Go) reconditionné est affiché à 799 €, alors que le modèle neuf est proposé à 759 € sur le site officiel, soit 40 € de moins.

Le Galaxy S25+ reconditionné est vendu 999 €, contre 1 172 € pour le neuf, une différence cette fois en faveur du reconditionné.

En revanche, le Galaxy S25 Ultra reconditionné est proposé à 1 249 €, quand le neuf est disponible à 1 199 €, soit 50 € de moins.

Ces écarts, parfois au détriment du reconditionné, soulèvent des questions sur la cohérence de la grille tarifaire, notamment pour les modèles S25 et S25 Ultra.

Un reconditionnement certifié par Samsung

Le constructeur met néanmoins en avant un haut niveau d’exigence pour justifier son positionnement. Les appareils du programme Reconditionné Premium sont :

inspectés et remis à neuf par des experts Samsung,

soumis à plus de 100 tests de qualité,

équipés exclusivement de pièces d’origine,

dotés d’une batterie garantissant au moins 97 % de capacité.

Les smartphones sont entièrement réinitialisés afin d’effacer les données personnelles, puis reconditionnés pour répondre aux standards esthétiques et techniques de la marque. Ils sont livrés dans un emballage fabriqué à partir de matériaux recyclables, avec les mêmes accessoires que les modèles neufs.