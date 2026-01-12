Motorola dévoile Razr Fold, son premier smartphone pliable

Motorola a profité du CES 2026 pour lever le voile sur le Razr Fold, son tout premier smartphone pliable au format livre. Avec ce modèle, le constructeur ambitionne clairement de venir concurrencer des références comme le Galaxy Z Fold 7 de Samsung, tout en cherchant à se démarquer par un positionnement orienté productivité et création. L’intégration native du stylet Moto Pen Ultra constitue d’ailleurs l’un des éléments centraux de cette stratégie.

Nouvelle étape

Après avoir consolidé sa présence sur le segment des téléphones pliants à clapet, Motorola franchit une nouvelle étape avec un appareil plus ambitieux. Le Razr Fold dispose d’un écran externe de 6,6 pouces, qui se déploie pour offrir une large dalle interne de 8,1 pouces. Le design se veut particulièrement fin et épuré, évoquant les lignes des derniers modèles pliables de Google, comme les Pixel 9 Pro Fold et Pixel 10 Pro Fold. La marque opte également pour des coloris plus sobres que ceux habituellement associés à la gamme Razr, avec des finitions bleu et blanc.

Sur le plan technique, Motorola confirme un positionnement premium, même si le processeur exact n’a pas encore été précisé. L’interface logicielle sera enrichie de fonctions dédiées aux écrans pliables, notamment des mises en page adaptatives et des outils de multitâche avancés. À l’arrière, un module photo proéminent embarque trois capteurs de 50 mégapixels, dont un téléobjectif offrant un zoom optique 3x.

La compatibilité avec le Moto Pen Ultra renforce la vocation créative du Razr Fold. Ce stylet, conforme à la norme USI, peut être utilisé sur d’autres appareils compatibles et se recharge via USB-C grâce à un étui dédié. Motorola le présente comme un outil pensé pour la prise de notes, le dessin et la transformation de contenus. La sortie est prévue courant 2026, sans prix annoncé à ce stade.