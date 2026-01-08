L’iPhone Air 2 pourrait finalement sortir dès cette année

Apple pourrait lancer la seconde génération de l’iPhone Air dès l’automne 2026, selon le leaker chinois connu sous le nom de Fixed Focus Digital sur Weibo.

D’après cette source, l’iPhone Air 2 serait toujours prévu pour une sortie à l’automne, tandis que l’iPhone 17e serait déjà entré en production de masse en vue d’une présentation lors d’un événement organisé au printemps.

Des rumeurs contradictoires sur le calendrier de sortie

Cette information va toutefois à l’encontre de plusieurs rapports concordants affirmant que l’iPhone Air de deuxième génération aurait été repoussé à mars 2027. Dans ce scénario, il serait lancé aux côtés de l’iPhone 18 standard et d’un iPhone 18e plus abordable.

À l’origine, l’iPhone Air 2 devait accompagner les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le futur iPhone pliable à l’automne 2026, mais les ventes jugées décevantes du premier modèle auraient poussé Apple à revoir son calendrier.

Des améliorations attendues pour relancer l’intérêt

L’iPhone Air 2 est censé corriger plusieurs critiques adressées au modèle actuel, notamment avec l’ajout d’un second capteur photo à l’arrière et une baisse de prix. D’autres évolutions sont également évoquées, comme un poids réduit, l’intégration d’un système de refroidissement par chambre à vapeur et une batterie de plus grande capacité.

Un lancement à l’automne encore possible

Un lancement à l’automne 2026 reste donc envisageable, en particulier si Apple a accéléré le développement de ces nouvelles fonctionnalités, puisque cette période correspond au calendrier initialement prévu.

Cela dit, au vu du nombre important de rumeurs évoquant un report, il serait étonnant que toutes ces informations se révèlent incorrectes.