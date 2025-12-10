iOS 27 : toutes les rumeurs sur la prochaine grande mise à jour de l’iPhone

Il ne s’est écoulé que deux mois depuis la sortie d’iOS 26, mais les rumeurs, elles, ne s’arrêtent jamais. On entend déjà parler d’iOS 27, que Apple dévoilera en juin 2026, avant un lancement prévu en septembre 2026.

Des fonctionnalités dédiées à l’iPhone pliable

En 2026, Apple prévoit de lancer son premier iPhone pliable, qui pourrait s’appeler iPhone Fold. Selon les rumeurs, il disposerait d’un écran de 5,5 pouces lorsqu’il est fermé et d’un écran de 7,8 pouces une fois ouvert comme un livre.

Un tel appareil nécessitera des adaptations majeures dans iOS, et iOS 27 devrait se concentrer sur des interfaces adaptées aux grands écrans pliants.

Bien qu’aucun détail précis n’ait encore fuité, on pourrait voir apparaître des éléments inspirés de l’iPad :

barres latérales ,

, vues multitâches ,

, gestion de plusieurs fenêtres,

afin de tirer parti de l’écran élargi.

Un cycle de correction façon « Snow Leopard »

Selon Mark Gurman dans Bloomberg, iOS 27 serait une mise à jour de type « Snow Leopard », axée sur la fiabilité, la qualité et les performances, plutôt que sur une avalanche de nouvelles fonctionnalités.

Les ingénieurs d’Apple passeraient actuellement en revue iOS 26 pour traquer les lenteurs, les bugs et tout ce qui pourrait impacter les performances.

Améliorations pour Liquid Glass

Introduit dans iOS 26, le design Liquid Glass a déjà bénéficié de retouches dans iOS 26.1 et 26.2. iOS 27 offrirait l’occasion d’apporter des ajustements plus conséquents, afin d’affiner visuellement cette nouvelle identité esthétique.

Plus de fonctionnalités Apple Intelligence

La version la plus avancée de Siri, dopée à Apple Intelligence, doit arriver avec iOS 26.4 au printemps 2026. Mais d’autres améliorations seraient prévues avec iOS 27.

Les nouveautés pourraient s’étendre à davantage d’apps, même si les détails restent inconnus pour l’instant.

Apple travaille notamment sur une fonctionnalité de recherche « World Knowledge » pour Siri, capable de répondre à des requêtes générales. Si elle n’est pas prête pour iOS 26.4, elle pourrait être intégrée directement dans iOS 27.

Siri pourrait changer d’apparence

Avec iOS 27, Apple envisagerait de moderniser l’apparence visuelle de Siri. L’assistant recevra déjà une mise à jour majeure avec iOS 26.4, mais Apple prévoirait un nouveau design pour la version suivante.

Aucune image ou description précise n’a filtré, mais certaines rumeurs liées au robot domestique d’Apple suggèrent une version de Siri plus animée, rappelant le visage souriant du Finder sur Mac. Cette version plus expressive pourrait également arriver sur iPhone et iPad.

Health+ : un nouveau service payant ?

Apple développerait un service Health+, intégré à iOS 27, offrant :

des plans nutritionnels personnalisés ,

, des suggestions médicales ,

, et des explications détaillées des données de santé issues de l’app Santé.

L’objectif serait d’offrir un véritable accompagnement santé intelligent, basé sur les tendances observées chez l’utilisateur.

Nouvelles fonctionnalités satellite

Apple travaillerait sur plusieurs fonctionnalités satellite pour les futurs iPhone. Leur calendrier de sortie reste flou, mais certaines pourraient arriver dès 2027. Elles dépendront aussi des évolutions du partenaire satellite Globalstar.

Les fonctionnalités évoquées incluent :

Apple Maps par satellite ,

, envoi de photos par Messages via satellite ,

, API satellite pour apps tierces ,

, satellite au-dessus de la 5G ,

, connexion satellite sans visibilité du ciel.

Certaines de ces fonctions nécessiteront du nouveau matériel, mais d’autres, comme Maps via satellite, pourraient fonctionner avec les composants actuels.

Date de présentation

Comme chaque année, iOS, macOS et les autres plateformes logicielles d’Apple seront présentés lors de la WWDC en juin, puis déployés en septembre, juste avant l’arrivée des nouveaux iPhone.