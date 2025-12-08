Google dévoile les recherches les plus effectuées en 2025

Google a dévoilé les requêtes les plus populaires de l’année 2025 sur son moteur de recherche, poursuivant une tradition désormais bien installée. Comme chaque année, le classement s’organise en plusieurs catégories qui permettent de mieux comprendre ce qui a retenu l’attention du grand public, entre actualité, culture, technologies, personnalités et événements marquants. Ces tendances révèlent une photographie fidèle des préoccupations des internautes et des sujets ayant suscité un intérêt massif, parfois soudain, parfois continu au fil des mois.
Les recherches les plus effectuées sur Google en France pour l’année 2025 sont :
- Werenoi
- Thierry Ardisson
- Iran iPhone 17
- Loïs Boisson
- Émilie Dequenne
- Jean-Marie Le Pen
- Vendée Globe
- Charlie Kirk
Pour ce qui est des films, le top 10 comprend :
- Jurassic World : Renaissance
- Mickey 17
- Mission : Impossible – The Final Reckoning
- Conjuring : L’Heure du jugement
- Superman
- God Save the Tuche
- Destination Finale Bloodlines
- Conclave
- Bridget Jones : Folle de lui
- Sinners
Pour les séries, il s’agit de :
- Squid Game
- Good American Family
- Ginny & Georgia
- Adolescence
- Mercredi
- Severance
- Secret Story
- The Last of Us
- Astérix et Obélix : Le Combat des chefs
- Bref.
Une nouveauté cette année dans le classement de Google est la catégories « IA pour ». En effet, l’intelligence artificielle occupe de plus en plus de place et les internautes ont naturellement des questions à son sujet. Le top 10 des recherches « IA pour » sont :
- IA pour réviser
- IA pour les maths
- IA pour les cours
- IA pour les étudiants
- IA pour générer une image
- IA pour apprendre l’anglais
- IA pour humaniser un texte
- IA pour photo
- IA pour coder
- IA pour faire un CV
Du côté des jeux vidéo, on retrouve :
- Assassin’s Creed Shadows
- Battlefield 6
- ARC Raiders
- Kingdom Come: Deliverance II
- Ghost of Yōtei
- EA Sports FC 26
- Clair Obscur: Expedition 33
- Légendes Pokémon : Z-A
- Avowed
- Mario Kart World
Il y a également les questions internautes :
- Bullet point c’est quoi ?
- Cryptomonnaie c’est quoi ?
- Cadmium c’est quoi ?
- Bétharram c’est quoi ?
- Taxe Zucman c’est quoi ?
- Mpox c’est quoi ?
- Loi Duplomb c’est quoi ?
- PFAS c’est quoi ?
- ZFE c’est quoi ?
- Streamer c’est quoi ?
