Google dévoile les recherches les plus effectuées en 2025

Google a dévoilé les requêtes les plus populaires de l’année 2025 sur son moteur de recherche, poursuivant une tradition désormais bien installée. Comme chaque année, le classement s’organise en plusieurs catégories qui permettent de mieux comprendre ce qui a retenu l’attention du grand public, entre actualité, culture, technologies, personnalités et événements marquants. Ces tendances révèlent une photographie fidèle des préoccupations des internautes et des sujets ayant suscité un intérêt massif, parfois soudain, parfois continu au fil des mois.

Les recherches les plus effectuées sur Google en France pour l’année 2025 sont :

Werenoi

Thierry Ardisson

Iran iPhone 17

Loïs Boisson

Émilie Dequenne

Jean-Marie Le Pen

Vendée Globe

Charlie Kirk

Pour ce qui est des films, le top 10 comprend :

Jurassic World : Renaissance

Mickey 17

Mission : Impossible – The Final Reckoning

Conjuring : L’Heure du jugement

Superman

God Save the Tuche

Destination Finale Bloodlines

Conclave

Bridget Jones : Folle de lui

Sinners

Pour les séries, il s’agit de :

Squid Game

Good American Family

Ginny & Georgia

Adolescence

Mercredi

Severance

Secret Story

The Last of Us

Astérix et Obélix : Le Combat des chefs

Bref.

Une nouveauté cette année dans le classement de Google est la catégories « IA pour ». En effet, l’intelligence artificielle occupe de plus en plus de place et les internautes ont naturellement des questions à son sujet. Le top 10 des recherches « IA pour » sont :

IA pour réviser

IA pour les maths

IA pour les cours

IA pour les étudiants

IA pour générer une image

IA pour apprendre l’anglais

IA pour humaniser un texte

IA pour photo

IA pour coder

IA pour faire un CV

Du côté des jeux vidéo, on retrouve :

Assassin’s Creed Shadows

Battlefield 6

ARC Raiders

Kingdom Come: Deliverance II

Ghost of Yōtei

EA Sports FC 26

Clair Obscur: Expedition 33

Légendes Pokémon : Z-A

Avowed

Mario Kart World

Il y a également les questions internautes :