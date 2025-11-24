Quand attendre l’iPhone Air 2 et l’iPhone du 20e anniversaire avec caméra sous l’écran ?

Apple prévoit de lancer un iPhone Air de deuxième génération et un iPhone du 20e anniversaire à des moments distincts en 2027, selon Bloomberg et Mark Gurman.

Un iPhone Air 2 prévu pour mars 2027

Dans sa newsletter Power On, Gurman indique que le prochain iPhone Air devrait être commercialisé vers mars 2027, en même temps que l’iPhone 18 et l’iPhone 18e, deux modèles plus abordables.

La semaine dernière, The Information rapportait qu’une partie des ingénieurs d’Apple pousseraient pour un iPhone Air repensé, intégrant notamment :

une seconde caméra arrière,

une batterie plus grande,

un système de refroidissement par chambre à vapeur, à l’image des modèles iPhone 17 Pro.

Gurman estime que l’ajout d’un ultra-grand-angle est techniquement possible, mais représenterait une évolution complexe compte tenu du plateau photo déjà très compact. Il juge même l’idée « étrange » pour un modèle qui se vend peu.

Malgré tout, une meilleure autonomie et un double module photo pourraient rendre l’iPhone Air nettement plus attractif.

Gurman précise aussi que l’iPhone Air 2 n’a pas été retardé : il a toujours été prévu pour 2027. Il devrait intégrer une puce gravée en 2 nm, synonyme de performances accrues et d’une autonomie améliorée.

Un iPhone du 20e anniversaire en septembre 2027

Le modèle anniversaire arriverait ensuite, en septembre 2027, et s’annonce comme une rupture esthétique. Gurman s’attend à un iPhone doté :

d’un écran en verre incurvé,

et d’une caméra frontale dissimulée sous l’écran, une première pour Apple.

Ce modèle marquera les 20 ans de l’iPhone et pourrait introduire l’une des plus grandes évolutions design depuis l’iPhone X.

Les modèles d’iPhone attendus entre fin 2026 et mi-2027

Gurman regroupe ainsi les lancements prévus :

Automne 2026 (probablement septembre)

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone pliable

Printemps 2027 (probablement mars)

iPhone 18

iPhone 18e

iPhone Air 2 (potentiellement)

Selon Gurman, Apple visait une part de marché modeste pour l’iPhone Air (entre 6 et 8 pour cent des ventes d’iPhone). Même si la demande semble décevante, cette cible limitée pourrait suffire à justifier la sortie d’un iPhone Air 2 en 2027.