iPhone 18 Pro : de nouvelles couleurs envisagées

Les modèles iPhone 18 Pro d’Apple pourraient être proposés dans de nouvelles teintes riches et chaleureuses, selon un leaker bien informé.

Trois nouvelles couleurs possibles : café, violet et bordeaux

L’utilisateur de Weibo connu sous le nom d’Instant Digital a suggéré que les futurs iPhone 18 Pro pourraient être disponibles dans au moins l’une des trois couleurs suivantes : café, violet et bordeaux.

Les iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 et iPhone 14 Pro ont tous été proposés dans des tons lavande ou violets, mais Apple n’a encore jamais sorti d’iPhone de couleur café ou bordeaux. Un iPhone 18 Pro couleur café pourrait d’ailleurs succéder au modèle or de l’iPhone XS ou au “desert titanium” de l’iPhone 16 Pro.

Des teintes plus profondes et naturelles

La teinte café s’inscrit dans la famille des bruns, avec un rendu profond et terreux. Le bordeaux appartient à la gamme des rouges, mêlant des nuances de cramoisi et de brun pour un effet proche du vin foncé. Quant au violet, il se situe entre le rouge et le bleu, mais dans ses versions assombries, il tend vers des tons plus chauds et élégants.

Pas de modèle noir à nouveau

Leaker a également précisé qu’il n’y aurait toujours pas d’iPhone 18 Pro noir l’an prochain. L’actuel iPhone 17 Pro est proposé en argent, bleu profond et orange cosmique, sans option noire ni grise pour la première fois de l’histoire de la gamme.

Les iPhone 18 Pro devraient être lancés à l’automne prochain, et intégrer notamment la puce A20 gravée en 2 nm par TSMC, un appareil photo principal à ouverture variable, le modem C2 ainsi qu’un bouton Camera Control simplifié.