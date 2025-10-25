iOS 26.1 arrive bientôt avec ces 8 nouvelles fonctionnalités pour votre iPhone

La prochaine mise à jour iOS 26.1 introduit plusieurs nouvelles fonctions et changements pour les iPhone, dont un nouveau réglage pour l’apparence du design Liquid Glass, une option “slide to stop” pour les alarmes dans l’app Clock, et bien plus encore.

iOS 26.1 est actuellement en phase de test bêta. Sa sortie est prévue pour la première moitié du mois de novembre. Elle sera compatible avec les iPhone 11 et modèles plus récents, bien que certaines fonctionnalités soient réservées aux iPhone les plus récents.

Un réglage pour le design Liquid Glass

iOS 26.1 permet désormais de choisir le rendu visuel préféré du Liquid Glass. Dans Réglages → Affichage et luminosité → Liquid Glass, deux options sont disponibles : “Clear” (plus transparente) et “Tinted” (plus opaque).

Désactivation du raccourci appareil photo sur l’écran verrouillé

Une nouvelle option “Lock Screen Swipe to Open Camera” dans les réglages permet de désactiver le geste vers la gauche sur l’écran verrouillé qui ouvrait automatiquement l’appareil photo.

Un geste slide to stop pour les alarmes

Lorsque l’alarme se déclenche dans l’app Horloge, iOS 26.1 affiche un nouveau contrôle “slide to stop” pour l’arrêter. Auparavant, un grand bouton “Stop” pouvait être tapé accidentellement.

Ce changement s’applique également aux minuteries, après qu’Apple a augmenté la taille du bouton d’arrêt dans iOS 26.

Changer de chanson par glissement dans Apple Music

Il est désormais possible de faire glisser le lecteur musical dans Apple Music pour passer d’une chanson à l’autre plus facilement.

Apple TV+ devient Apple TV

Début octobre, Apple a annoncé le changement de nom de son service de streaming Apple TV+, désormais appelé Apple TV, avec une identité plus colorée et dynamique. La mise à jour iOS 26.1 prépare cette évolution en introduisant un nouvel icône plus vif pour l’app Apple TV.

De nouvelles langues pour Apple Intelligence

Apple Intelligence prend désormais en charge le danois, le néerlandais, le norvégien, le portugais (Portugal), le suédois, le turc, le chinois traditionnel et le vietnamien.

Traduction en direct élargie pour les AirPods

La fonction AirPods Live Translation est désormais compatible avec le japonais, le coréen, l’italien et le chinois (traditionnel et simplifié). Elle est disponible sur les AirPods 4 avec ANC, ainsi que sur les AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3.

Des améliorations de sécurité en arrière-plan

Dans Réglages → Confidentialité et sécurité → Améliorations de sécurité, une nouvelle option permet de télécharger et d’installer automatiquement les “Background Security Improvements”, des correctifs temporaires de sécurité publiés entre deux mises à jour majeures d’iOS.

Cette nouveauté remplace et améliore l’ancien système des Rapid Security Responses.