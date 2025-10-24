Kohler lance une caméra de toilette connectée à l'iPhone, qui analyse votre... santé

Kohler élargit sa gamme de produits pour la salle de bain avec Dekoda, un appareil connecté à l’iPhone conçu pour se fixer sur la cuvette des toilettes, rapporte The Verge. L’appareil est équipé de capteurs orientés vers l’intérieur de la cuvette, lui permettant d’analyser ce qui s’y passe.

Un suivi de santé inédit basé sur les déchets corporels

Selon Kohler, Dekoda agit comme un traqueur de santé, capable de surveiller la santé intestinale, le niveau d’hydratation et de détecter la présence de sang dans les urines ou les selles.

Le site officiel du produit évite soigneusement de parler de “caméra”, évoquant plutôt de “puissants capteurs” chargés d’analyser le contenu des toilettes.

La marque précise que les capteurs « ne voient que le fond de vos toilettes et rien d’autre ».

Une technologie optique et un traitement des données par IA

Kohler explique que Dekoda utilise des capteurs optiques avancés et la spectroscopie pour observer la manière dont la lumière interagit avec les déchets.

Les données recueillies sont ensuite analysées par des algorithmes de machine learning afin de fournir des informations sur l’état de santé.

Toutes les informations sont protégées par un chiffrement de bout en bout et un système d’authentification par empreinte digitale.

Un lecteur d’empreintes Bluetooth séparé, à fixer près des toilettes, peut être ajouté pour éviter que l’appareil n’analyse les déchets des invités, bien que cet accessoire soit optionnel.

Un service par abonnement via Kohler Health

Dekoda inaugure la nouvelle gamme Kohler Health, un service basé sur un abonnement obligatoire.

L’abonnement est proposé à 6,99 $ par mois pour une personne, ou 12,99 $ pour une famille de cinq membres.

Des formules annuelles sont également disponibles, à 70 $ et 130 $ respectivement.

Le capteur de toilette Dekoda est disponible en précommande sur le site de Kohler au prix de 600 $.