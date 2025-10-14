Vos conversations avec Meta AI influenceront bientôt les publicités que vous verrez

Si vous utilisez Meta AI sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger, vous pourriez vouloir y réfléchir à deux fois. À partir de la fin de l’année, Meta prévoit d’utiliser vos conversations génératives avec l’IA pour personnaliser le contenu et les publicités qui vous sont proposées.

Des conversations utilisées pour cibler les publicités

Les échanges textuels et vocaux avec Meta AI seront exploités pour adapter les publications, les Reels, les annonces et bien plus encore. Meta affirme que l’intégration des discussions avec son IA permettra d’améliorer la pertinence des recommandations, afin que les utilisateurs soient plus susceptibles de voir du contenu qui les intéresse réellement.

Meta compare cette pratique au ciblage déjà effectué selon les pages aimées ou les interactions sur Facebook et Instagram. Si vous discutez avec l’IA à propos de randonnée, par exemple, vous pourriez ensuite voir des publicités pour des chaussures de randonnée, comme si vous aviez suivi une page dédiée à ce sujet.

Aucune possibilité de désactivation complète

Il n’existe aucune option pour refuser l’utilisation des conversations IA à des fins publicitaires. Meta précise toutefois que les utilisateurs peuvent ajuster les contenus et les publicités affichés via les Préférences publicitaires et les paramètres du fil d’actualité. Ces outils permettent de limiter certaines thématiques publicitaires ou de bloquer des annonceurs spécifiques, mais pas d’empêcher Meta d’accéder à vos échanges avec l’IA.

Les interactions avec Meta AI seront partagées entre tous les services Meta liés à un même centre de comptes, ce qui renforce la centralisation des données.

En clair, la seule manière d’éviter ce suivi publicitaire est de ne pas utiliser Meta AI.

Des exceptions géographiques et thématiques

Meta affirme que certaines catégories de données sensibles, comme l’orientation sexuelle, les opinions politiques, la santé, l’origine ethnique ou les croyances philosophiques, ne seront pas utilisées pour le ciblage publicitaire.

Les conversations menées avant le 16 décembre 2025 ne seront pas concernées. À partir de cette date, Meta commencera à utiliser les données issues de Meta AI pour la personnalisation du contenu et des publicités, avec des notifications et e-mails envoyés aux utilisateurs en amont.

Cette mesure s’appliquera dans la plupart des pays du monde, à l’exception de l’Union européenne, du Royaume-Uni et de la Corée du Sud, où les régulations locales empêchent pour l’instant une telle utilisation des données.