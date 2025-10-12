iPad mini 8 en approche : caractéristiques attendues et calendrier de sortie

Selon Mark Gurman de Bloomberg, un nouvel iPad mini est « absolument » en préparation. Que peut-on donc attendre du successeur de l’iPad mini 7, lancé il y a un an ?

L’iPad Mini 7 d’Apple

Une puce A19 Pro plus puissante

Apple travaille sur une nouvelle génération d’iPad mini (noms de code J510/J511) qui intégrerait la puce A19 Pro, d’après des informations découvertes dans un code interne partagé par erreur en août.

Déjà présente dans l’iPhone Air et les iPhone 17 Pro, cette puce est gravée en 3 nanomètres (processus N3P), offrant des gains en vitesse et en efficacité énergétique.

L’iPad mini 8 devrait reprendre la version intermédiaire de la puce A19 Pro, utilisée dans l’iPhone Air. Elle embarque un CPU à six cœurs (deux de performance et quatre d’efficacité) et un GPU à cinq cœurs, ainsi qu’un Neural Engine à 16 cœurs. Chaque cœur du GPU intègre un Neural Accelerator, permettant des performances 3× supérieures à la génération précédente, notamment pour les tâches d’IA locales et les jeux à rendu réaliste grâce au ray tracing matériel.

Un passage très attendu à l’OLED

Apple envisagerait de remplacer l’écran LCD actuel par une dalle OLED, selon plusieurs fuites venues de Chine. Le constructeur aurait testé un écran OLED fourni par Samsung, sans qu’on sache encore s’il proposera un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz.

Un autre rapport évoque une légère augmentation de taille d’écran, passant de 8,3 à 8,7 pouces, grâce à cette nouvelle technologie.

Les écrans OLED permettent des noirs plus profonds, des couleurs plus précises et un meilleur contraste, tout en offrant une réactivité et des angles de vision supérieurs. Cependant, contrairement à l’iPad Pro, l’iPad mini pourrait se contenter d’un OLED à une seule couche LTPS, ce qui signifie une luminosité moindre et l’absence de ProMotion (120 Hz).

Une sortie prévue entre 2026 et 2027

Selon le cabinet Omdia, l’iPad mini passera à l’OLED en 2027. Toutefois, ET News et ZDNET Korea suggèrent un lancement simultané avec l’iPad Air dès 2026.

En mai 2024, Samsung Display aurait commencé à développer des prototypes d’écrans OLED pour l’iPad mini, avec une production de masse prévue pour fin 2025. Cette feuille de route correspond à un lancement possible au premier semestre 2026, aux côtés du futur iPad Air OLED.

De son côté, le cabinet DSCC a évoqué un iPad mini OLED de 8,5 pouces en 2026, tandis que les modèles iPad Air OLED de 11 et 13 pouces arriveraient plutôt en 2027.

Un prix qui pourrait évoluer

Pour l’instant, aucune fuite ne suggère un changement de tarif, mais Mark Gurman estime qu’Apple pourrait revoir le prix de départ de 499 dollars à la baisse, ou lancer une version plus abordable pour rester compétitive.

Les utilisateurs à la recherche d’une option moins chère peuvent déjà se tourner vers l’iPad de 10ᵉ génération, proposé à 329 dollars, qui conserve des fonctions clés comme Touch ID et Center Stage, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.