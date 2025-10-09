RidePods : contrôlez ce jeu de moto sur iPhone avec vos AirPods

RidePods est un nouveau jeu iOS qui se distingue par une idée originale : utiliser les AirPods comme manette de jeu. Présenté comme le premier jeu au monde contrôlé par des écouteurs, il transforme les AirPods en véritable contrôleur de mouvement.

Un jeu contrôlé par les mouvements de la tête

Le principe est simple : le joueur fait la course en inclinant la tête à gauche ou à droite pour diriger sa moto et éviter les voitures. RidePods exploite les capteurs de mouvement intégrés aux AirPods pour détecter ces mouvements en temps réel.

Le jeu est entièrement mains libres. À la manière d’un endless runner, la moto avance automatiquement, et le joueur doit simplement esquiver les obstacles pour obtenir le meilleur score possible.

Pour y jouer, il faut des écouteurs équipés de capteurs de mouvement, comme les AirPods Pro, Pro 2 ou Pro 3, mais aussi les AirPods de 3e génération et les AirPods Max.

Une utilisation détournée du spatial audio

Comme le souligne The Verge, RidePods utilise le même accéléromètre et gyroscope que ceux qui servent au spatial audio. Le développeur du jeu, Ali Tanis, explique avoir dû faire de l’ingénierie inversée sur cette fonction pour parvenir à transformer les AirPods en contrôleur.

« Il y a quelques semaines, en écoutant de la musique tout en développant une application avec mes AirPods, j’ai remarqué la fonction audio spatiale. J’ai réfléchi à ce qu’il serait possible de faire en la détournant, notamment en utilisant les AirPods comme contrôleur de mouvement. J’ai donc créé le premier jeu au monde contrôlé par des AirPods, basé sur les mouvements de la tête. Et aujourd’hui, il a été approuvé sur l’App Store. Qui sait, peut-être qu’AirPods Arcade vient de naître ? »

Le jeu RidePods est disponible gratuitement sur l’App Store d’iOS.