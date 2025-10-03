Google dévoile une nouvelle génération de caméras Nest avec l’intelligence artificielle Gemini

Lors de sa dernière conférence produits, Google n’a pas seulement mis en avant son enceinte connectée Google Home : l’entreprise a également dévoilé une nouvelle génération d’appareils de sécurité domestique Nest, intégrant pour la première fois son assistant intelligent Gemini AI.

Trois modèles rejoignent la gamme : la Nest Cam Outdoor (149,99 $), la Nest Cam Indoor (99,99 $) et la Nest Doorbell (179,99 $). Tous sont équipés d’un capteur 2K HDR offrant des images plus nettes, un champ de vision élargi et une meilleure sensibilité en basse lumière, avec un gain annoncé de 120 % par rapport aux versions précédentes.

Vision infrarouge

La vision infrarouge reste présente pour assurer une surveillance fiable de nuit, tandis que la Nest Doorbell propose désormais un angle de 166° et un format carré pour mieux visualiser visiteurs et colis.

L’innovation majeure vient toutefois de l’intégration de Gemini. L’IA ne se contente plus de détecter un mouvement, elle en interprète le contexte. Ainsi, une notification classique se transforme en « un livreur FedEx dépose un colis sur le perron ». Cette compréhension sémantique marque une évolution significative en rendant les alertes plus intelligentes et personnalisées.

Une autre nouveauté, baptisée « Home Brief », permet de recevoir un résumé des activités des dernières 24 heures, avec la possibilité de filtrer les événements selon ses priorités, comme les passages d’enfants ou d’animaux.