Les iPhone pourraient bientôt mieux fonctionner avec les montres connectées tierces

Apple travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité permettant aux montres connectées tierces de mieux interagir avec l’iPhone. Comme l’a repéré Macworld, le code d’iOS 26.1 mentionne une option baptisée Notification Forwarding (transfert de notifications), qui pourrait être conçue pour ces appareils.

Une nouvelle option de transfert des notifications

Dans le code, on peut lire : “Choisissez quelles apps peuvent envoyer des notifications à votre accessoire”. Une autre ligne précise : “Les notifications peuvent être transférées vers un seul accessoire à la fois. Les notifications n’apparaîtront pas sur l’Apple Watch lorsque le transfert des notifications est activé.”

On trouve également des références à de nouvelles fonctionnalités d’appairage, notamment un framework AccessoryExtension pour connecter un accessoire tiers à un iPhone.

Même si le libellé reste ambigu, cette nouveauté pourrait bien concerner les montres connectées autres que l’Apple Watch.

Un enjeu lié aux régulations européennes

L’Union européenne, via le Digital Markets Act (DMA), exige qu’Apple donne aux montres connectées tierces et autres accessoires un accès aux notifications et à certaines fonctions jusqu’ici réservées à l’Apple Watch.

Cette ouverture pourrait donc répondre à une contrainte réglementaire. Mais elle pourrait aussi, à terme, être étendue à l’échelle mondiale.

Un sujet au cœur de l’affaire Apple vs. DoJ

La prise en charge limitée des montres concurrentes de l’Apple Watch est également l’un des arguments majeurs du Département de la Justice américain (DoJ) dans son procès antitrust contre Apple.

Le DoJ reproche à Apple d’empêcher les montres connectées tierces de proposer des fonctions similaires à l’Apple Watch, notamment en leur refusant :

l’accès à la connectivité cellulaire,

la possibilité d’agir directement sur les notifications entrantes.

Depuis un an et demi, Apple a déjà assoupli plusieurs points critiqués par le DoJ. Par exemple :

iOS 17.4 a ajouté la prise en charge du cloud gaming,

iOS 18 a introduit le support de la messagerie RCS,

iOS 18.1 a ouvert l’accès à la puce NFC pour les services de paiement tiers.

Vers une disponibilité mondiale ?

Si la fonction Notification Forwarding est bien destinée aux montres connectées tierces, elle pourrait d’abord être limitée à l’Union européenne pour répondre aux exigences du DMA. Mais il est aussi possible qu’Apple choisisse d’en faire une nouveauté globale, afin d’uniformiser l’expérience utilisateur à travers ses marchés.