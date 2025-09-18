iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max : l’autonomie comparée dans un nouveau test

Tom’s Guide a publié cette semaine les résultats de son test d’autonomie comparant l’iPhone Air, l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Le protocole consistait en une navigation web continue en 5G, avec chaque écran réglé à 150 nits de luminosité.

Résultats du test d’autonomie sur une charge complète

iPhone Air : 12 h 02

: 12 h 02 iPhone 17 : 12 h 47

: 12 h 47 iPhone 17 Pro : 15 h 32

: 15 h 32 iPhone 17 Pro Max : 17 h 54

Dans ce scénario précis, l’iPhone 17 Pro Max a duré 48,5 % de plus que l’iPhone Air, soit presque 1,5 fois plus longtemps.

Des résultats proches des chiffres d’Apple

Les données obtenues sont cohérentes avec celles fournies par Apple, qui indiquent que le Pro Max offre jusqu’à 44,5 % d’autonomie supplémentaire par rapport à l’Air en lecture vidéo hors ligne.

Voici les chiffres officiels d’Apple pour la lecture vidéo hors ligne :

iPhone Air : jusqu’à 27 h

: jusqu’à 27 h iPhone 17 : jusqu’à 30 h

: jusqu’à 30 h iPhone 17 Pro : jusqu’à 33 h

: jusqu’à 33 h iPhone 17 Pro Max : jusqu’à 39 h

Des tests utiles mais peu représentatifs du quotidien

Bien entendu, la plupart des utilisateurs n’utilisent pas leur iPhone pour naviguer ou regarder des vidéos en continu pendant des dizaines d’heures. Ces tests ne reflètent donc pas un usage réel, mais ils permettent de fixer des repères en termes d’endurance.

Tous les nouveaux modèles d’iPhone seront disponibles ce vendredi.