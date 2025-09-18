AirPods Pro 3 : le boîtier intègre la puce U2 avec une meilleure portée pour Localiser

La semaine dernière, nous avons présenté huit nouvelles fonctionnalités des AirPods Pro 3, dont l’ajout de la puce U2 dans le boîtier de recharge. Cette nouveauté a particulièrement retenu l’attention, et mérite un focus plus détaillé.

Une nouvelle génération de puce Ultra Wideband

Jusqu’ici, Apple désignait la puce U2 comme une simple puce Ultra Wideband de deuxième génération. Désormais, la marque assume son nom, malgré son clin d’œil involontaire à l’album gratuit de U2 imposé dans les comptes iTunes en 2014.

La puce U2 avait déjà fait son apparition dans les iPhone 15 et l’Apple Watch Ultra 2. Elle permet un suivi de localisation avec une portée allant jusqu’à 200 pieds / 60 mètres, soit jusqu’à 3 fois plus que la puce U1 intégrée dans le boîtier des AirPods Pro 2, l’AirTag et d’autres accessoires.

Un suivi plus précis et plus lointain

Le principal avantage de la puce U2 dans le boîtier des AirPods Pro 3 est donc sa portée de localisation triplée par rapport à l’U1. En cas de perte ou d’oubli, vous pourrez ainsi retrouver votre boîtier grâce à la fonction Localisation précise de l’app Localiser, même à des distances bien plus longues qu’auparavant.

Vers un AirTag 2 avec puce U2

Les rumeurs persistantes autour d’un AirTag 2 indiquent également qu’il devrait être équipé de cette même puce U2, renforçant l’écosystème d’accessoires Apple compatibles avec un suivi longue portée.