AirPods Pro 3 : une mise à niveau majeure avec 8 nouvelles fonctionnalités

Apple a présenté les AirPods Pro 3, une évolution significative par rapport aux AirPods Pro 2. Les nouveaux modèles sont déjà disponibles en précommande, avec une sortie prévue le vendredi 19 septembre.

2× plus de réduction active du bruit

Apple affirme que les AirPods Pro 3 offrent jusqu’à 2× plus de réduction active du bruit que les AirPods Pro 2, et jusqu’à 4× plus que les premiers AirPods Pro. Selon la marque, il s’agit des meilleurs écouteurs intra-auriculaires sans fil en matière de réduction de bruit.

Une qualité sonore améliorée

Les AirPods Pro 3 adoptent une nouvelle architecture acoustique avec un Adaptive EQ nouvelle génération. Cette technologie transforme la réponse des basses, élargit la scène sonore et améliore la clarté des voix et des instruments dans les musiques, émissions et appels.

Une meilleure autonomie

Les écouteurs offrent désormais jusqu’à 8 heures d’écoute avec la réduction active du bruit activée, contre 6 heures sur les AirPods Pro 2.

En revanche, l’étui de charge fournit 24 heures d’écoute au total, alors que celui des AirPods Pro 2 atteignait 30 heures.

Capteur de fréquence cardiaque

Inspirés des Powerbeats Pro 2, les AirPods Pro 3 intègrent un capteur de fréquence cardiaque. Il permet de suivre le rythme cardiaque et les calories brûlées directement depuis l’application Forme sur iPhone, sans avoir besoin d’une Apple Watch. Les utilisateurs peuvent également fermer leur anneau Move et obtenir des récompenses pour plus de 50 types d’entraînements.

Un ajustement optimisé

Apple décrit les AirPods Pro 3 comme les AirPods les plus stables et les mieux ajustés jamais conçus. Les écouteurs sont légèrement plus petits et les embouts ont été recentrés pour offrir une meilleure stabilité.

Une résistance à l’eau renforcée

Les nouveaux modèles bénéficient d’une certification IP57, contre IP54 pour la génération précédente. Théoriquement, ils peuvent supporter une immersion temporaire jusqu’à 1 mètre de profondeur. Apple les présente comme capables de résister aux entraînements intensifs et aux averses soudaines.

La puce U2

L’étui de charge des AirPods Pro 3 intègre la puce Ultra Wideband U2, qui améliore la portée et la précision du suivi de localisation dans l’application Localiser.

Nouveaux embouts XXS

En plus des tailles XS, S, M et L, Apple ajoute désormais une taille XXS. Les embouts sont infusés de mousse, renforçant l’isolation passive et améliorant le confort pour toutes les morphologies d’oreille.