Installer iOS 26 peut impacter l’autonomie de la batterie, prévient Apple

Dans les notes de mise à jour d’iOS 26, Apple avertit que l’installation du nouveau logiciel pourrait temporairement affecter l’autonomie de la batterie, un phénomène considéré comme normal.

Pourquoi la batterie est affectée après une mise à jour

Un nouveau document d’assistance explique que les mises à jour majeures d’iOS nécessitent une configuration en arrière-plan : indexation des données et fichiers pour la recherche, téléchargement de nouveaux éléments, mise à jour des applications.

Apple ajoute que certaines nouvelles fonctionnalités peuvent demander davantage de ressources, entraînant « un petit impact » sur les performances et l’autonomie.

Ce qu’Apple veut que vous sachiez

La marque rappelle que son matériel et son logiciel sont conçus ensemble pour offrir de hautes performances tout en préservant la batterie. Mais lorsque de nouvelles fonctions sont ajoutées, elles modifient notre manière d’utiliser nos appareils, ce qui peut temporairement changer l’expérience.

Juste après une mise à jour importante, il est normal de constater une baisse temporaire d’autonomie ou des performances thermiques. L’appareil doit finaliser ses tâches en arrière-plan, comme l’indexation et la mise à jour des apps.

Les nouvelles fonctionnalités enrichissent l’expérience, mais certaines peuvent demander plus de ressources. Selon l’usage de chacun, un léger impact sur l’autonomie et les performances peut être perceptible. Apple précise qu’elle optimise en continu ces fonctionnalités via de futures mises à jour logicielles.

Pourquoi Apple insiste cette fois-ci

Les plaintes sur l’autonomie après une mise à jour iOS sont fréquentes. C’est probablement la raison pour laquelle Apple a inclus ce nouveau document d’assistance directement dans les notes de version d’iOS 26.

Même si l’impact des mises à jour sur la batterie a déjà été évoqué par le passé, Apple n’avait encore jamais expliqué de façon aussi claire la cause de cette consommation accrue.

À noter que ce document n’est pas spécifique à iOS 26 : il s’applique de manière générale à toutes les mises à jour iOS et iPadOS. Il explique aussi pourquoi il est important d’installer les nouvelles versions et décrit leur fonctionnement.