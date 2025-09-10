iPhone 17 Pro et Pro Max : nouveau design, batterie plus grande et plus encore

Apple a présenté hier les nouveaux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Un design unibody en aluminium et un Ceramic Shield amélioré

Les deux modèles adoptent un nouveau design unibody en aluminium, avec une protection Ceramic Shield à l’avant comme à l’arrière.

Apple précise que la façade est désormais équipée du Ceramic Shield 2, offrant une résistance aux rayures 3x supérieure, tandis que l’arrière est annoncé comme 4x plus résistant aux fissures que le verre des générations précédentes.

Des écrans plus lumineux

L’iPhone 17 Pro dispose d’un écran de 6,3 pouces, et le Pro Max d’un écran de 6,9 pouces. Tous deux atteignent une luminosité maximale de 3 000 nits en extérieur, avec un contraste doublé en plein soleil.

Un système photo revisité

À l’arrière, un large plateau photo accueille trois caméras Fusion de 48 Mpx. Le système d’antennes entoure désormais ce module.

Le téléobjectif amélioré propose jusqu’à 8x de zoom optique, contre 5x sur les iPhone 16 Pro. L’appareil photo avant de 18 Mpx prend en charge Center Stage.

Les options de zoom incluent 4x à 100 mm et 8x à 200 mm. Le système photo prend également en charge ProRes RAW, Apple Log 2 et le genlock pour la synchronisation vidéo multi-caméras.

Puissance et autonomie renforcées

Les iPhone 17 Pro embarquent la puce A19 Pro avec un CPU 6 cœurs et un GPU 6 cœurs, offrant jusqu’à 40 % de performances soutenues en plus par rapport aux modèles 16 Pro.

Ils disposent aussi d’une plus grande batterie, d’un système de refroidissement à chambre à vapeur et de la nouvelle puce N1 développée par Apple, compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread.

Apple affirme que l’iPhone 17 Pro Max offre la plus longue autonomie jamais vue sur un iPhone, avec jusqu’à 39 heures de lecture vidéo par charge.

Nouvelles couleurs et eSIM uniquement

Les coloris inédits incluent Silver, Deep Blue et Cosmic Orange.

Dans certaines régions comme les États-Unis, le Canada, le Japon ou encore les Émirats arabes unis, les modèles Pro sont désormais uniquement eSIM, l’espace du tiroir SIM physique ayant été remplacé par une batterie encore plus grande.

Stockage et prix

Aux États-Unis, l’iPhone 17 Pro débute à 1 329 euros avec 256 Go de stockage, tandis que l’iPhone 17 Pro Max démarre à 1 479 euros avec 256 Go. Les précommandes ouvrent le vendredi 12 septembre, pour une disponibilité le vendredi 19 septembre.

L’iPhone 17 Pro reste limité à 1 To de stockage maximum, mais l’iPhone 17 Pro Max peut désormais être configuré jusqu’à 2 To.

Nouveaux accessoires

Apple a également dévoilé de nouveaux accessoires, dont une bandoulière Crossbody et des coques TechWoven, successeures des coques FineWoven, largement critiquées et abandonnées.

Enfin, Apple a annoncé que iOS 26 sera disponible dès le lundi 15 septembre.