iOS 26 améliore la recharge des AirPods

Dans la cinquième bêta d’iOS 26, Apple semble avoir apporté une amélioration discrète à la recharge des AirPods. Le code indique que le boîtier de charge “indique désormais plus clairement l’état de charge” et que les AirPods vous rappelleront quand il sera temps de les recharger.

Un affichage plus clair de l’état de charge

Une capture d’écran partagée sur les réseaux sociaux montre un écran d’accueil des AirPods reprenant ce message, accompagné d’une image expliquant la signification de la lumière sur le boîtier. On distingue :

Deux nuances d’orange pour Charging et Charge Case

et Une lumière verte pour l’état Charged

Jusqu’à présent, le boîtier utilisait déjà une lumière orange lorsqu’il était en charge et verte lorsqu’il était complètement chargé. Si le boîtier est ouvert avec les AirPods à l’intérieur, la lumière verte indique que les écouteurs sont totalement chargés, tandis que la lumière orange signifie qu’il reste moins d’une charge complète.

Une nouvelle indication même boîtier fermé ?

Il est possible que la lumière orange signalant que le boîtier doit être rechargé apparaisse désormais même lorsque celui-ci est fermé, puisque le libellé d’Apple laisse entendre un changement dans iOS 26.

Des notifications pour anticiper la recharge

Dans les précédentes bêtas d’iOS 26, Apple avait déjà introduit une notification sur iPhone alertant lorsque les AirPods doivent être rechargés, même s’ils ne sont pas utilisés. Cela permet de prévoir la recharge à l’avance.