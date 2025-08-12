Apple Watch Ultra 3 : la taille de l’écran révélée par iOS 26 bêta

La dernière bêta d’iOS 26 contient des images confirmant qu’Apple travaille sur une nouvelle version de l’Apple Watch Ultra, attendue pour cet automne. Aaron Perris, contributeur de MacRumors, a découvert une image d’Apple Watch avec une résolution qui ne correspond à aucun modèle actuel.

Un écran légèrement plus grand

D’après cette image, la future Apple Watch Ultra 3 pourrait disposer d’un écran un peu plus grand, avec une résolution de 422 x 514, contre 410 x 502 pour l’Apple Watch Ultra 2.

Des bordures affinées plutôt qu’un boîtier plus grand

Aucune rumeur ne fait état d’une augmentation de la taille du boîtier. L’Apple Watch Ultra 3 pourrait donc conserver les dimensions actuelles, mais avec des bordures réduites, offrant ainsi une surface d’affichage plus importante.

Un lancement attendu dans un mois

Apple devrait présenter l’Apple Watch Ultra 3 dans un peu plus d’un mois, aux côtés des nouveaux iPhone 17 et de la gamme Apple Watch Series 11.

Les autres nouveautés possibles

Les rumeurs évoquent également :

La connectivité satellite pour communiquer hors réseau

pour communiquer hors réseau Un écran plus lumineux avec un taux de rafraîchissement plus élevé

avec un taux de rafraîchissement plus élevé Une nouvelle puce

Des fonctions santé inédites, comme la mesure de la tension artérielle