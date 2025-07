iOS 26 : six nouveautés à venir pour les Airpods

Le firmware iOS 26 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités aux AirPods, qui seront disponibles cet automne lors du déploiement public d’iOS 26 et de la nouvelle mise à jour firmware des écouteurs.

Utiliser les AirPods comme télécommande pour l’appareil photo

Avec iOS 26, les AirPods peuvent servir de déclencheur à distance pour l’appareil photo, qu’il s’agisse de l’app Appareil photo d’Apple ou d’une app tierce. Il suffit de connecter vos AirPods à votre iPhone, d’ouvrir l’appareil photo, puis d’appuyer longuement sur la tige des AirPods pour prendre une photo ou lancer une vidéo.

Pour arrêter l’enregistrement, il suffit de répéter le geste. Si vous possédez une Apple Watch, vous pouviez déjà contrôler votre iPhone à distance, mais les AirPods pourraient s’avérer plus rapides à utiliser grâce à ce simple geste physique.

Enregistrement audio de qualité studio

Les AirPods 4 et les AirPods Pro 2 permettent désormais d’enregistrer un son de qualité studio, idéal pour des interviews, des podcasts, de la musique ou des vidéos. Apple précise que la fonction est conçue pour capturer des voix nettes en déplacement, grâce à l’isolation vocale qui filtre les bruits ambiants.

Vous pourrez ainsi améliorer sensiblement la qualité sonore de vos enregistrements vocaux, que ce soit via l’appareil photo, Dictaphone, ou d’autres apps compatibles.

Amélioration de la qualité audio en appel

Grâce à la puce H2 intégrée aux AirPods 4 et AirPods Pro 2, la qualité vocale est plus naturelle et plus claire lors des appels téléphoniques, FaceTime, ou sur des applications comme Zoom via CallKit.

Cette amélioration s’applique sur iPhone, iPad et Mac, et fonctionne avec l’app Appareil photo, Dictaphone, Messages (dictée), les apps photo tierces et les outils de visioconférence.

Installation simplifiée des bêtas

Avec iOS 26, Apple facilite l’installation des versions bêta sur les AirPods. Une nouvelle interface permet d’accéder plus facilement aux mises à jour dès que les AirPods sont connectés à l’iPhone via les réglages.

Mise en pause automatique pendant le sommeil

Une nouvelle option baptisée “Mettre en pause le média lors de l’endormissement” permet d’interrompre automatiquement la lecture de votre musique, podcast ou livre audio quand vous vous endormez avec les AirPods dans les oreilles.

Elle est accessible dans les réglages des AirPods après les avoir connectés à l’iPhone, mais nécessite le firmware AirPods le plus récent et iOS 26. Cela permet de conserver votre position dans l’écoute et d’économiser la batterie en éteignant les AirPods pendant la nuit. Cette fonction est aussi compatible avec les écouteurs Beats.

Garder l’audio dans les écouteurs avec CarPlay

iOS 26 résout un problème fréquent : le basculement audio automatique vers les haut-parleurs de la voiture ou un autre appareil Bluetooth lorsque vous utilisez CarPlay avec vos AirPods.

Grâce à l’option “Conserver l’audio dans les écouteurs”, votre musique restera dans les AirPods même lorsque vous entrez dans votre voiture. Il suffit d’activer cette option dans Réglages > Général > AirPlay et continuité.