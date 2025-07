Un futur MacBook A18 Pro repéré dans le code d’Apple

Apple serait en train de développer un MacBook doté de la puce A18 Pro, comme l’indiquent des découvertes faites par MacRumors dans le code backend d’Apple.

Première apparition d’un MacBook à puce iPhone

Plus tôt cette semaine, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a rapporté qu’Apple envisageait de lancer un MacBook low cost fonctionnant avec une puce issue de l’iPhone. Cet appareil devrait comporter un écran de 13 pouces, être équipé de la puce A18 Pro, et proposer des coloris argent, bleu, rose et jaune.

MacRumors révèle désormais avoir repéré dès l’été dernier des indices de cet appareil dans le code backend lié à Apple Intelligence, confirmant ainsi son utilisation de la puce A18 Pro. Ce MacBook porte l’identifiant interne « Mac17,1 ».

Il s’agirait donc du premier Mac propulsé par une puce initialement conçue pour l’iPhone. Jusqu’à présent, tous les Mac dotés de puces Apple Silicon utilisaient des puces de la série M, offrant un nombre plus élevé de cœurs, une plus grande capacité de mémoire et une meilleure gestion des écrans externes. La puce A18 Pro a fait ses débuts dans l’iPhone 16 Pro l’an dernier.

Production et disponibilité attendues début 2026

Selon Ming-Chi Kuo, ce nouveau MacBook devrait entrer en production massive fin du quatrième trimestre 2025 ou début du premier trimestre 2026, pour un lancement prévu dans la première moitié de l’année prochaine.